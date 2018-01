EH Bildu cree que "difícilmente" se puede debatir sobre nuevo estatus vasco, "si no se va a respetar lo que se decida"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, ha asegurado este jueves que "difícilmente" se puede desarrollar el debate "con garantías" sobre un nuevo estatus político para Euskadi, "si no se va a respetar lo que se decida", teniendo en cuenta, además, que en España "se ve en estos tiempos una evidente tendencia a la recentralización y a la involución".

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, la diputada vasca ha considerado que "es el momento" para que una mayoría del Parlamento vasco apueste "por el respeto de lo que decidamos aquí porque estamos viendo con la situación de Cataluña y con Euskal Herria en los últimos años, que no hay relación de igual a igual posible con el Gobierno español". "No es posible", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que, por eso, cree EH Bildu que "es tan importante tener como principio el derecho a decidir porque no hay nada más democrático que respetar lo que vayamos a decidir los ciudadanos".

En su opinión, para respetar "con garantías y sin vetos" lo que decidan los ciudadanos, "además del derecho a decidir, los que hablan tanto de la ley y de que hay que cumplirla, deben cumplir, de una vez, aquello que se decidió hace 39 años y que es una Ley Orgánica", en referencia al Estatuto de Gernika.

En este sentido, ha afirmado que el hecho de que el Estatuto no se haya desarrollado por completo desde que se aprobó, "nos ha dado la razón", ya que "es un esquema agotado, una fórmula que no da opciones a este país en su camino a la soberanía y que ya debería haber sido superado".

"Nosotros siempre hemos dicho que (el Estatuto) no es nuestro objetivo, pero que puede ser un buen punto de partida. Nuestro objetivo es la soberanía total y, en ese camino, no renunciamos a esa soberanía limitada que tenemos. Lo que para algunos es el objetivo, para nosotros es el punto de partida hacia otro escenario. Cumplirlo no sería un mal punto de partida, aunque reitero que no es nuestro objetivo", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que la situación en Cataluña "especialmente nos ha demostrado que el Estado español no es democrático", y que "el último objetivo del régimen surgido en el 78 es mantener la unidad de España, para lo que están dispuestos a cualquier cosa". Así, ha señalado que "da igual cual es la fórmula que se utiliza por el derecho a decidir o por una vía propia".

"En Euskal Herria se decía que cualquiera podía defender cualquier proyecto sin violencia. Cataluña ha demostrado que no era verdad porque, aún utilizando vías pacíficas y cívicas, han recibido la misma respuesta y receta", ha explicado.

Tras señalar que los catalanes "han llegado mucho más lejos" y ahora se conocen "unas partes de esa receta que hasta ahora el resto no conocíamos", ha señalado que "España responde con la misma fórmula, tanto a Cataluña como a Euskal Herria", para "priorizar la unidad de España, utilizando la fuerza o conculcando leyes si es necesario".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otro lado, Marian Beitialarrangoitia ha indicado que, si se produce una reforma de la Constitución, "sería para retroceder", ya que, en su opinión, en España existe "una tendencia a la recentralización y la involución".

"Hace tiempo que el PP y, especialmente Ciudadanos, dicen que el hambre de independencia que existe en Cataluña es consecuencia de haber dejado tantas competencias en manos de las autonomías cuando se creó el Estado de las Autonomías. Por lo tanto, sospecho que vascos y catalanes tenemos poco que ganar en ese debate, y quizás sí mucho que perder", ha advertido.

CORRUPCIÓN

Además, la portavoz de EH Bildu en el Congreso ha señalado que, "a estas alturas, nadie cree que los máximos dirigentes del PP digan que no sabían nada, cuando hay tanta gente en el partido salpicada por la corrupción de una manera u otra".

Aún así, ha lamentado que es una cuestión que el PP "parece que tiene amortizada y no le pasa factura". "Indudablemente es grave que la corrupción esté tan arraigada y que sea tan fácil ser un corrupto y poder taparlo durante tanto tiempo dentro del sistema", ha denunciado.