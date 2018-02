EH Bildu percibe "música adecuada" en la propuesta del PNV sobre autogobierno y cree que hay espacio para el acuerdo

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este martes que percibe "música adecuada" en la propuesta realizada por el PNV en la ponencia de autogobierno y que hay "espacio para el acuerdo", aunque ha matizado que "otra cosa es cómo va a poner el PNV esa música en el pentagrama", ya que "hay cuestiones que nos crean preocupación".

Así, según ha indicado la dirigente abertzale en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a EH Bildu le preocupa que en la propuesta de la formación jeltzale "no aparezca textualmente el derecho a decidir o que haya desaparecido la consulta habilitante", aunque ha considerado que "hay propuestas que nos gustan".

"Percibimos una música adecuada en el documento del PNV. Otra cosa es cómo va a poner el PNV esa música en el pentagrama. En todo caso, leyendo el texto, nos parece que hay propuestas que nos gustan, por ejemplo, el concierto político. Nos parece que puede servir para traer a la mesa una fórmula confederal y que se puede consensuar con nuestra propuesta. Por lo tanto, vemos espacio para el acuerdo, puede haberlo", ha indicado.

Asimismo, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha señalado que a Elkarrekin Podemos "cada vez se le cae cada vez el derecho a decidir", y ha destacado que, "eso que no se podían quitar de la boca en campaña electoral, es un concepto que se le está cayendo cada vez más".

Además, ha instado a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que dijo que los partidarios del derecho a decidir "tienen que defenderlo en el Congreso", porque la Constitución no lo contempla, a que "haga el ejercicio de darse cuenta de que el derecho a decidir es la llave para que la Comunidad Autónoma Vasca desarrolle todo eso que necesita como pueblo".

"No podemos decidir sobre el precio de la energía, no podemos decidir sobre la terrible situación que viven los pensionistas, no podemos decidir cuantos pediatras queremos y no tenemos suficientes pediatras, y eso Idoia Mendia lo sabe o no lo sabe", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que la dirigente socialista "debería saber que tiene nueve representantes en el Parlamento vasco y la fuerza del Estado", pero que, "el hecho de tener la fuerza del Estado, no puede poner veto al principio democrático y a la mayoría de este país".

Además, la representante de EH Bildu ha asegurado que la propuesta presentada por su formación en la ponencia de autogobierno se ha realizado "con una gran generosidad", con el objetivo de "lograr el mayor consenso posible". En su opinión, se trata de una propuesta que "se puede materializar" y que tiene como ejes "el principio democrático, el principio de legalidad y el principio de pluralidad".

VÍA UNILATERAL

Por otro lado, Maddalen Iriarte ha afirmado que "todo el mundo nos ha querido situar en la vía unilateral de Cataluña", cuando, en su opinión, "la vía de Cataluña no ha sido unilateral", ya que, según ha dicho, "el único que ha utilizado la vía unilateral en Cataluña ha sido el Estado español, unilateral y además violenta".

La portavoz parlamentaria de EH Bildu ha considerado que, tras "las numerosas propuesta de diálogo" realizadas por los dirigentes de la Generalitat al Gobierno español, y que fueron "todas negadas", el Ejecutivo central "no se creyó que los dirigentes catalanes iban a dar respuesta a lo que el pueblo decidió democráticamente, porque pocas veces sucede".

"En ese nuevo relato que ser ha realizado, un relato muy español y que demasiadas veces se ha asumido en Euskal Herria, nos han querido situar en esa vía unilateral. No, no es unilateral. Cataluña se ha puesto en la vía de lo decidido democráticamente por los ciudadanos", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que un proceso de independencia "no es lineal y no se materializa de un día a otro". "Tiene alteraciones y retrasos, pero este proceso ya ha comenzado, y va a seguir adelante, entre otras cosas, porque la mayoría en Cataluña ha dicho una y otra vez que quiere sacar adelante este proceso", ha destacado.

ETA

Por último, Maddalen Iriarte ha indicado que EH Bildu comparte el diagnóstico realizado por el Foro Social en lo referente a que la desmovilización de ETA llegará el próximo verano. "Creo que, más pronto que tarde, llegará esa desmovilización", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que dicha desmovilización "seguramente ayudaría" en la cuestión de los presos de la banda, aunque ha destacado que, en todo caso, "es una cuestión de derechos humanos, y los presos enfermos deberían estar en sus casas y los que están a miles de kilómetros cerca de sus casas".

Finalmente, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha considerado que la actuación del Gobierno español en todo el proceso del fin de ETA "se va a estudiar en tesis doctorales, porque no se puede entender su postura en todo este tema". "En esas tesis doctorales se va a estudiar su cerrazón, su voluntad para no solucionar el conflicto", ha concluido.