ERC admite que Dastis "ha salido muy airoso" porque ningún país reconoció a Cataluña y lo achaca a "intereses cruzados"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha reconocido que el Gobierno, y en concreto el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha "salido muy airoso en la medida en la que en el concierto internacional no ha habido complicidades con la República de Cataluña", pero ha advertido de que todavía están "en medio del trayecto".

"Que usted fuese muy diligente y funcional en el ejercicio de sus funciones no significa que los demás nos chupemos el dedo", ha dicho Tardà a Dastis durante una comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso. "La historia dirá, pero no somos tontos", ha avisado.

Además, el republicano ha opinado que si la comunidad internacional ha apoyado al Gobierno español ha sido por "intereses cruzados de los Estados", y no porque hayan creído en la "calidad democrática" española porque, a su modo de ver, "para todo el mundo quedó reflejada la brutalidad con la que se trató a la ciudadanía indefensa que pretendía votar".

Tardà se ha expresado así después de que Dastis haya iniciado su comparecencia aludiendo al desafío secesionista catalán, afirmando que el país ha "estado sometido a una tensión interna que ha puesto a prueba la solidez" de sus "cimientos democráticos", pero que ha sabido salir demostrando "la fuerza de su democracia" y la "resistencia" de su modelo de convivencia, y que ello se tradujo en el "firme apoyo de la comunidad internacional".

Ante las palabras de Tardà, el ministro ha reconocido que es posible que "algunos Estados" hayan apoyado a España porque "tampoco quieran que en sus países haya movimientos secesionistas", una situación que ve "perfectamente normal".

Eso sí, también cree que eso es compatible con que la "calidad democrática" de España sea reconocida. Es más, cree que solo se puede hablar de "francolandia" con una "voluntad deliberada" que no se justifica solo con el desconocimiento.

La gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las semanas clave del desafío secesionista ha centrado parte de la comparecencia de Dastis, que no acudía a la Comisión de Exteriores desde el pasado septiembre, un mes antes del referéndum ilegal.

Ante las críticas del diputado de Ciudadanos Fernando Maura, que ha aplaudido la acción diplomática pero le ha dado un "suspenso" en comunicación internacional, ha reconocido que "es posible" que hubiera algún fallo de comunicación y ha afirmado que trabajarán para "remediarlo en el futuro" e insistir en que fue el Gobierno catalán quien "desconoció la democracia".

PODEMOS LE ACUSA DE CAUSAR UN "DAÑO IRREPARABLE"

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, ha acusado a Dastis de haber causado un "daño irreparable" a la imagen de España tachando de "alternative facts" imágenes del 1-O, hasta el punto de que el diario británico 'The Guardian', le ha colocado como "líder autoritario" que esgrime como excusa las 'fake news', junto a Nicolás Maduro o Bashar el Assad.

El ministro ha optado por responder con ironía opinando que la situación que se vive en Reino Unido --donde las negociaciones del Brexit están generando inestabilidad política-- está haciendo que "hayan perdido referentes, cosa que todo el mundo es susceptible de que le suceda".

"Cada periódico es libre publicar lo que le parezca, yo diría que más 'fake news' o 'alternative facts' han aparecido en las páginas del 'Guardian' de las que yo haya podido decir o mantener en cualquier momento", ha dicho.

Para Dastis, "que hubo uso de la fuerza el 1-O es indiscutible", pero ha defendido que fue un "uso reactivo", destinado a cumplir un mandato judicial y que no se habría producido si no se les "hubiese impedido cumplir con su obligación". Ese uso de la fuerza, ha dicho, "se explotó en imágenes que el propio Guardian ha reconocido que no se correspondían con la realidad", de manera que "lo primero que tienen que hacer es aclararse".

Eso sí, mientras Podemos le ha acusado de ser un "radical", ha respondido que en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho prefiere "ser radical a ser un tibio". Butinduy le ha afeado que haya "impulsado sanciones y expulsado embajadores", en alusión a Venezuela y a Corea del Norte, y además con una "geografía variable", porque es "muy duro" con estos dos países pero "muy blandito" con Donald Trump.

Dastis le ha replicado que el Gobierno es "blando" con los aliados con los que comparte valores y puede hablar las cosas y duro con quien considera que no respeta la democracia y los derechos humanos.

En defensa de la posición del Ejecutivo ha salido también el portavoz socialista Ignacio Sánchez-Amor, que ha defendido que el daño a España lo hacen quienes lo presentan como "país franquista". Sin embargo, ha avisado de que si el ministro ha tenido que "multiplicarse en entrevistas" es porque hay "debilidades" que corregir en la presencia exterior de España.