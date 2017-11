ERC dice que el Gobierno catalán no estaba preparado para una República con "violencia" del Estado

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha dicho este lunes que la República declarada desde el Parlamento catalán no se llegó a implementar nunca porque el Gobierno regional no estaba preparado para "la violencia" del Estado.

"El país y el Govern no estaban preparados para hacer frente a un Estado autoritario y sin límites a la hora de aplicar la violencia. El Govern tenía una línea roja, que era la de la no violencia", ha expuesto en rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido.

Así, los republicanos aseguran que sí hubiera sido posible desarrollar la independencia tras la votación del Parlamento autonómico, pero no se hizo ante "los riesgos" para los catalanes que suponía enfrentarse a la respuesta estatal.

"PRUEBAS CLARAS"

ERC defiende que la Generalitat hubiera implementado una República si no hubiera violencia, pero asegura que el Gobierno catalán tenía indicios de que el escenario no sería pacífico: "Ante las pruebas claras de esta violencia, decidimos no traspasar la línea roja".

"Nunca hubiéramos superado la situación de poner en riesgo a los ciudadanos del país", y ha añadido que la independencia sigue siendo el objetivo primordial del partido.

Sabrià ha defendido que no querían "comprobar con muertos" hasta dónde hubiera llegado la repuesta del Estado, y ahora incluirán en el programa electoral el impulso de un proceso constituyente catalán sin poner plazo sobre cuándo debe conseguirse un Estado catalán.

SIN PONER PLAZO

Ha alegado que la costumbre de poner plazos no ha ayudado especialmente al proceso soberanista: "No es un tema de calendarios. No renunciaremos a nuestros principios. Continuaremos trabajando por lo mismo. Nuestro objetivo es la independencia y mantendremos siempre la línea roja de la no violencia".

ERC se pronuncia así después de que la exconsejera que actualmente está en Bruselas Clara Ponsatí afirmara el domingo que el Gobierno catalán no estaba preparado para aplicar la proclamación de la República, "para dar continuidad política de forma sólida a lo que hizo el pueblo de Cataluña el 1-O".

ENTREVISTA A PUIGDEMONT

También ha opinado sobre que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya afirmado este lunes, en una entrevista, que está abierto a definir "otra relación con España" alternativa a la independencia: ERC considera que esto no significa que él recule respecto a sus posiciones independentistas.

ERC reivindica además el compromiso de todo el Gobierno cesado con el proyecto independentista: "Puigdemont está exiliado por haber cumplido su compromiso electoral. No hay dudas sobre el compromiso del presidente".

Sabrià ha reivindicado también la trayectoria de su propio partido de 86 años defendiendo la independencia, y que la defendieron cuando eran una minoría y lo seguirán haciendo ahora que la avala una "mayoría social".