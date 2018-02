ERC y PDeCAT registran una comisión de investigación en el Congreso sobre el CNI y el imán de los atentados en Catalunya

Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han registrado este lunes en el Congreso una petición conjunta para crear una comisión de investigación sobre la relación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satti. Es Satti es considerado el 'cerebro' de los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils (Tarragona) durante el pasado mes de agosto.

Ésta solicitud ha llegado tras el rechazo de la Mesa de la Cámara Baja a que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, compareciera públicamente ante la comisión para informar sobre el papel del imán como confidente del CNI. El director de los servicios secretos españoles, general Félix Sanz Roldán, hablará sobre este asunto el próximo 6 de marzo, a puerta cerrada.

La futura comparecencia de Sanz Roldán ante los siete diputados autorizados para conocer materias reservadas tendrá lugar casi cuatro meses después de que el propio director del CNI pidiera acudir al Congreso para detallar la vinculación del CNI con el imán de Ripoll. Entre los diputados autorizados se encuentran los portavoces de ERC, Joan Tardà, y del PDeCAT, Jordi Xuclà.

Pero no es la primera vez que se trata este tema. El Pleno del Congreso ya debatió este mes sobre la conveniencia o no de crear una comisión de investigación sobre los atentados de agosto de 2017. En aquel momento, sin embargo, sólo era una propuesta deliberativa de Ciudadanos, que no llegó a registrar una solicitud formal para crearla.

Ciudadanos se quedó solo en el debate y su iniciativa fue rechazada por el PP y el PSOE, pero también por ERC y el PDeCAT. Unidos Podemos optó por la abstención. Además, la propuesta planteada por el grupo de Albert Rivera, se tachó de "oportunista" y "electoralista".

Imán de Ripoll

ERC y el PDeCAT piden una comisión de investigación específica sobre el imán de Ripoll, que falleció en la explosión de la casa de Alcanar horas antes de que los yihadistas atentaran en La Rambla de Barcelona y que años antes había colaborado con los servicios de Inteligencia.

El CNI ha defendido que contactó con el imán "siguiendo los protocolos", cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, pero ha recalcado que Es Satty en ningún caso fue un confidente.

Tanto ERC como el PDeCAT ven necesario que el Congreso esclarezca la correlación de fallos en la cadena de comunicación y coordinación entre las fuerzas policiales sobre el imán. También buscan conocer qué medidas de control existían sobre él y cómo se gestionaron.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "innegociable" que se aclaren públicamente todas las sombras que rodean el caso del imán de Ripoll. "Su historia y su reconocida complicidad con los servicios secretos del Estado es una indecencia que no puede aceptar ningún sistema democrático", ha manifestado Rufián en un comunicado.

Por su parte, el coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha sostenido que "en una democracia madura y de alta exigencia de rendición de cuentas sería inimaginable que el Parlamento no hubiera recibido ni un dato de un sangriento atentado terrorista acaecido hace más de seis meses". "Esperamos poner luz con ésta comisión, y no vemos ninguna razón por la que ningún partido se pueda oponer a la misma", ha añadido Xuclà.