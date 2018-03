ERC traslada a Torrent que hay preacuerdo con JxCat y avala a Jordi Sànchez

ERC ha trasladado hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, que hay "un preacuerdo" con JxCat que incluye la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura como presidente de la Generalitat, por lo que la ha avalado, aunque no disponga de apoyo suficiente por la postura de la CUP.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha participado en la reunión con Torrent acompañada del exconseller Raül Romeva, ha explicado después en una rueda de prensa que para Esquerra resulta prioritario que haya lo antes posible "una investidura efectiva que permita disponer de un gobierno efectivo".

Ha recordado, en este sentido, que, aunque Sànchez permanezca en situación de prisión preventiva, no hay ningún impedimento legal para que no pueda defender su candidatura como diputado, por lo que, si finalmente fuese elegido, "estoy convencida de que encontraremos la forma de que pueda ejercer su cargo".

"Apoyaremos el candidato que nos proponga JxCat -ha precisado- porque lo que queremos es poner fin lo antes posible a la dictadura del 155 y recuperar las instituciones democráticas con el propósito de ponerlas al servicio de los ciudadanos de Cataluña".

Rovira no ha aclarado si ERC es partidaria de que se convoque ya el pleno de investidura o, por el contrario, prefiere que no se haga, a la vista del hecho de que no hay una mayoría suficiente como para investir al candidato Jordi Sànchez.

Ha apuntado únicamente al respecto que es el grupo proponente, JxCat, el que tiene que pronunciarse en primer lugar sobre esta cuestión y que luego será el presidente del Parlament, Roger Torrent, el que adopte una decisión.

Según la secretaria general de ERC, no está encima de la mesa ni la posibilidad de que los dos diputados independentistas que hay en Bruselas -Carles Puigdemont y Toni Comín- deleguen su voto ni tampoco que tengan que renunciar a sus actas como diputados.

Por lo que respecta a las negociaciones con JxCat y la CUP para convertir el preacuerdo en un acuerdo asumible por las tres formaciones, Rovira ha afirmado que, por lo que respecta a ERC, no hay ninguna interrupción en las reuniones.

"No puedo hablar en nombre de la CUP, pero nosotros seguimos trabajando intensamente para alcanzar un acuerdo", ha apuntado, al tiempo que señalaba que, si los "cuperos" desean convertir el plan de gobierno en menos autonómico y más republicano, lo que deben hacer "es poner sus propuestas encima de la mesa".

ERC, ha recordado Rovira, "siempre se ha expresado con mucha claridad en su programa electoral, y lo que decimos es que la propuesta de investidura tiene que permitir un gobierno efectivo, operativo y que trabaje por el bienestar de los catalanes desde el primer día".

Esto, ha añadido la secretaria general de ERC, "creemos que es compatible con el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cesado por el 155".

Sobre el artículo de prensa publicado por Joan Tardà en el que aboga por tender puentes con los "comunes" y el PSC, Rovira ha coincidido con el portavoz de su partido y ha apuntado que supone "junquerismo puro", puesto que "tenemos que hablar con todos, apostar por el diálogo y superar los bloques".