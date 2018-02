ERC confía llegar al pleno del jueves con el acuerdo con JxCat y la CUP "muy cerrado"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha confiado este lunes en que su partido, JxCat y la CUP podrán llegar al pleno del Parlament previsto para el jueves a las 10 horas con el acuerdo para desencallar la legislatura en Cataluña "muy cerrado".

"Las conversaciones van bien y somos optimistas. Casi estamos al final. Es inminente y quedan muy poco flecos", ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, añadiendo que se trabaja de forma incansable para firmar este pacto.

ERC sigue insistiendo en que este acuerdo final tiene que ser global y debe incluir la investidura de un presidente; la configuración de un Govern "efectivo" y un plan de legislatura que satisfaga a todas las partes que negocian.

Sabrià ha asegurado, además, que la CUP tiene "un papel importante" en las negociaciones pese a que no formarán parte del próximo Ejecutivo catalán; sin embargo, los votos de los 'cupaires' si son decisivos para la investidura en la Cámara catalana.

Las negociaciones entre ERC y JxCat han pasado por varios altibajos desde que se iniciaron, pero Sabrià ha confiado que esta semana, o como muy tarde "a principios de la que viene", el pacto definitivo será una realidad.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE JXCAT

El pleno del jueves servirá para votar propuestas de resolución de todos los partidos para desencallar la investidura, y JxCat presentó en solitario una que busca reconocer la legitimad de Carles Puigdemont como presidente pese a que fue cesado con el 155.

Sabrià ha explicado que ven con buenos ojos la iniciativa de JxCat, entre otras cosas porque la trabajaron juntos pese a que luego la presentaran en solitario, y ha concluido que no habrá problemas para aprobarla: "Estamos seguros de que nos podremos entender".

Con la resolución se busca defender la figura de Puigdemont, pero JxCat y ERC negocian que la investidura efectiva en Catalunya sea la de un candidato alternativo al presidente cesado, ya que de lo contrario se podría entrar en confrontación directa con el Tribunal Constitucional (TC).

Pese a esto, Sabrià ha asegurado que con JxCat no se han puesto sobre la mesa nombres de miembros del futuro Govern, ni tan siquiera el de Jordi Sànchez --en la cárcel desde octubre de 2017-- como posible candidato a la investidura en el Parlament.

"No estamos hablando de nombres y como no estamos hablando de nombres el tema de Jordi Sànchez no está encima de la mesa", ha zanjado Sabrià, que tampoco ha querido aclarar si ERC propondrá a su secretaria general, Marta Rovira, para la Vicepresidencia del Govern.