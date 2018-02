ERC cree que aún no hay acuerdo de investidura por culpa del artículo 155

La diputada de ERC en el Congreso Ester Capella ha asegurado hoy que las negociaciones para la investidura del futuro presidente de la Generalitat no están siendo fáciles "por las condiciones en las que nos ha colocado el Gobierno y aquellos partidos que promocionaron el 155".

"No es una negociación similar a la de un proceso electoral normal, porque no lo fue el 21D, ya que quien convocó las elecciones no tenía ni las competencias ni la capacidad para hacerlo, sino que lo que hicieron fue usurpar las funciones propias del president de la Generalitat", ha destacado Capella.

Estas declaraciones las ha hecho la diputada durante un acto de ERC en Sant Adrià de Besòs, donde la formación republicana ha conmemorado a los más de 1.700 fusilados en el Camp de la Bota durante el franquismo.

Capella ha explicado que desde el partido consideran que "debe haber un Govern efectivo en Cataluña que deje sin efecto el artículo 155 y que permita continuar con las políticas públicas de atención a las personas y garantizar el Estado de derecho".

Preguntada sobre si considera que Puigdemont ha perdido el apoyo necesario para ser investido presidente, Capella ha señalado que no cree que eso haya pasado, pues "los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tenemos claro qué es lo que ha pasado y quién es el responsable de este ataque a las libertades públicas".