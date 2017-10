ERC avala la carta de Puigdemont y pide a la CUP que siga en el Parlament

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha avalado este lunes la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Estamos satisfechos. Es un compromiso con el resultado del referéndum y, a la vez, con mantener la voluntad de diálogo".

En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, ha asegurado que también avalan los dos meses de plazo que el presidente catalán plantea para dialogar con el Gobierno central, un periodo "razonable" para explorar si es posible una mediación.

La CUP no descartó la semana pasada suspender su actividad en el Parlament, en desacuerdo con la estrategia del Govern con el proceso soberanista, y Sabrià les ha pedido que lo reconsideren: "No puede ser que nos quedemos sin mayoría parlamentaria".

Sabrià ha asegurado que su partido trabajará para conseguir que la CUP se mantenga en la Cámara y ha destacado que "la unidad es capital y no se puede romper ahora", ya que a su juicio es lo que da fortaleza al independentismo.

Sin la CUP en el hemiciclo, la mayoría independentista ya no existiría, ya que los 61 diputados de JxSí y el diputado no adscrito Germà Gordó quedarían en minoría respecto a los 63 diputados restantes.

Mientras que la CUP ha criticado que Puigdemont no se ha reunido con ellos para abordar la carta, Sabrià ha asegurado que por parte de ERC hubo "muchas reuniones" y ha concluido que corresponde al presidente la responsabilidad final del contenido de la misiva.

SOBRE EL 155

ERC no precisa si es partidaria de declarar la independencia en caso de que el Gobierno central aplique el jueves el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana, pero no lo descarta: "No descartamos ni avanzamos nada. ¿Queda descartado? No. ¿Es esta la única solución? Lo debatiremos cuando llegue el momento".

El Gobierno central contempla aplicar el 155 si el próximo jueves el presidente catalán no aclara si declaró o no la independencia, y ERC lamenta que el Ejecutivo central siga con las "amenazas" y no se siente en una mesa para dialogar sobre el proceso soberanista.

Ha concluido que, si finalmente se activa este artículo de la Constitución, su partido no se podría quedar "impertérrito" ante una eventual suspensión de la autonomía.

"DE PRESIDENTE A PRESIDENTE"

Ha descartado que Puigdemont tenga que ir al Congreso a defender su proyecto político, y asegura que la única vía es una negociación bilateral Estado-Generalitat con mediación internacional: "Tiene que ser un encuentro de gobierno a gobierno, de presidente a presidente, sin apriorismos pero también sin renuncias".

ERC insiste en que sí hubo declaración de independencia en su momento porque "la hizo la gente" con el referéndum del 1 de octubre, y ha pedido al Estado que aproveche que la suspensión actual de esta declaración para entablar un diálogo con la Generalitat.

También a ha pedido a los independentistas que no se desanimen porque el Govern "cumplirá" con los compromisos que ha asumido.