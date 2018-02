ERC aún no ve pacto pero avalaría que asamblea electos invistiese Puigdemont

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha afirmado hoy que aún no hay cerrado un acuerdo de investidura con Junts per Catalunya (JxCat), pero ha dicho que "suena bien" la idea de que Carles Puigdemont sea investido a través de una asamblea de cargos electos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, Sabrià ha explicado que en las últimas horas, y fruto de una reunión producida ayer en Bruselas, las negociaciones "avanzan a buen ritmo y somos optimistas", aunque no ha precisado el contenido concreto de la fórmula.

Preguntado por la fórmula publicada por La Vanguardia, según la cual una asamblea de cargos electos podría investir de forma simbólica a Puigdemont "en el exilio" y, en paralelo, el Parlament celebraría la investidura de un presidente "ejecutivo", Sabrià ha dicho que a ERC le "suena bien" la idea.

Precisamente la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) promovió en 2016 la creación de la llamada "Asamblea de Electos de Cataluña" (AECAT), en la que pueden registrarse los alcaldes, concejales, diputados y senadores elegidos en Cataluña, con la idea de que pudiera servir para culminar el proceso hacia la independencia pese a los "obstáculos" que pusiera el Estado.

Sabrià ha declinado "entrar en detalles" hasta que no esté acordada la fórmula, que de hecho se aproximaría a la idea que planteó el presidente de ERC, Oriol Junqueras, de combinar una presidencia "simbólica" con otra efectiva y ejecutiva.

Ha puntualizado, en todo caso, que ERC no estará satisfecha hasta lograr el triple objetivo de "restituir a Puigdemont, formar un Govern que pueda gobernar de forma efectiva y acabar con el artículo 155, es decir, con la intervención de las instituciones catalanas por parte del Gobierno del PP".

ERC considera que ahora mismo los plazos para celebrar el pleno de investidura se han detenido, por lo que lo importante es seguir negociando sin prisas la fórmula concreta que permita cumplir los tres objetivos mencionados.

Según Sabrià, los tres objetivos deben poder ser cumplidos, porque ERC rechazará "asumir más riesgos si no se dan las tres condiciones", es decir, no avalará el acuerdo si únicamente se cumplen "de forma parcial" uno o dos de los objetivos y no los tres.

Para ERC, las palabras clave siguen siendo "investidura efectiva", con lo cual rechaza de plano entrar en una dinámica de que los miembros de la Mesa del Parlament tengan que asumir riesgos personales por una mera investidura simbólica que sea anulada al cabo de 48 horas de haberse aprobado.

Para explicar las conversaciones con JxCat, el portavoz de ERC ha utilizado expresiones como "son fructíferas", "avanzan a buen ritmo", "progresan adecuadamente" y "somos optimistas", aunque ha declinado "entrar en concreciones" sobre la fórmula.

En el diálogo con JxCat "no estamos hablando ahora de nombres del Govern, sino sólo de la fórmula", ha puntualizado, antes de añadir que en las negociaciones también participa la CUP, y que seguirán celebrándose reuniones tanto a tres bandas como bilaterales.

Sobre el comunicado del antiguo sector crítico de ERC Reagrupament -organización vinculada al PDeCat-, Sabrià ha considerado "vergonzoso que alguien ponga en duda el compromiso y la firmeza independentista de Joan Tardà, sus convicciones no pueden ser puestas en duda", ha lamentado.