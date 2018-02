ERC considera que "no hay marco legal" para hacer castellano lengua vehicular

La diputada de ERC en el Congreso Ester Capella ha asegurado hoy que "no hay un marco legal" que permita que el Gobierno siga adelante con su propuesta de incluir el castellano como lengua vehicular en el sistema público de enseñanza en Cataluña.

La diputada ha hecho estas declaraciones durante un acto de ERC en Sant Adrià de Besòs, donde la formación republicana ha conmemorado a los más de 1.700 fusilados en el Camp de la Bota durante el franquismo.

Capella ha calificado la propuesta del Gobierno para hacer el castellano lengua vehicular como "un nuevo ataque a los derechos y libertades públicas de toda la ciudadanía".

"Es un ataque a la inmersión lingüística y a la escuela catalana, que es modelo de éxito y solvencia, porque los niños y niñas de la escuela en Cataluña salen hablando perfectamente tres idiomas o más, y si no comparen ustedes todos los informes de comunicación", ha asegurado la diputada de ERC.

Capella ha manifestado que el Gobierno no tiene las competencias para "vulnerar la ley del Parlament de Cataluña mediante un decreto-ley y en virtud de la aplicación del artículo 155" y ha añadido que desde el Gobierno aseguran que únicamente están estudiando la medida "pues ellos saben que la ley no se lo permite".

"Sorprende que aquellos que señalan que somos incumplidores de la ley sean los que en realidad incumplen la ley, pues anuncian que harán cosas que la ley no les permite hacer. Espero que el Gobierno de España no usurpe de nuevo las funciones y competencias que no le son propias y que por tanto dejen de hacer y decir tonterías", ha destacado Capella.