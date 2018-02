ERC compara a los líderes independentistas con Gandhi y Mandela y al Estado español con el régimen del apartheid

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha comparado este martes en el Pleno a los líderes independentistas catalanes con Mahatma Gandhi y Nelson Mandela y ha venido a equiparar al Estado español con el del apartheid sudafricano que, ha recordado, condenó a muerte al presidente del Congreso Nacional Africano. "El Imperio Británico nunca se atrevió a aplicar el delito de rebelión a Gandhi, que también luchaba por la independencia", ha apostillado.

Tardà ha hecho estas comparaciones durante la defensa de la moción que ha sometido a votación en el Congreso en la que reclama la apertura de un diálogo bilateral entre el Gobierno central y el futuro Ejecutivo catalán.

El diputado catalán ha vuelto a criticar que "el Estado español continúe equiparando el proceso democrático catalán con una rebelión violenta cuando el mundo se ha admirado con su carácter pacífico y cívico" y que pretenda condenar a 30 años de prisión a los líderes independentista aunque haya ello haya tenido que incumplir "derechos fundamentales".

También ha dejado claro que sin el diálogo bilateral que reclama ERC el problema se enquistará "y la inestabilidad se hará crónica en España". "Sin diálogo bilateral sólo les quedará intensificar la estrategia represiva contra unos anhelos independentitas que son defendidos por una buena parte de la ciudadanía catalana", ha dicho.

Durante el debate, PP, PSOE y Ciudadanos han adelantado su rechazado a la moción de los republicanos que, por contra, ha recabado el apoyo de Unidos Podemos, el PDeCAT y el PNV.

LO QUE NO CONSIGUIÓ FRANCO LO CONSEGUIRÁN USTEDES

"No, así no", ha replicado a Tardà desde el Grupo Socialista el diputado del PSC Marc Lamuá, quien le ha recordado que el respeto que exige debe ser "de ida y vuelta" y le ha dedicado duras críticas reprochándole que ERC actúe como "lacayo" y "camarlengo" del "poder convergente". "Libérense y actúen en beneficio de Cataluña", le ha pedido, afeándole que no tenga los "arrestos" de "decir la verdad por miedo a ser señalados como traidores y que Puigdemont les devuelva las 155 monedas de plata con las que Gabriel Rufián hundió a Cataluña en la miseria".

"Comparto con usted que nadie es imprescindible, nadie por encima de Cataluña, así que déjense de simbolismos y de maltratar a las instituciones catalanas. Lo que no consiguió la dictadura lo van a conseguir ustedes. Basta ya, señor Tardà, así no", ha espetado al portavoz de ERC.

Por su parte, la diputada del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha dicho ver "tacticismo y mala fe" en la moción de ERC, a la que ha acusado de seguir en la vía independentista con su "romería" a Bélgica para negociar con Puigdemont. "No pueden dar lecciones de diálogo cuando han dado un golpe de Estado a la ley las instituciones y la Historia", ha subrayado. "El diálogo no es monólogo ni imposición", ha zanjado.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha cargado contra "la bandera de odio" de los independentistas, ha subrayado que la mayoría de los catalanes piensan que la única nación es España y ha criticado que llamen "ocupante" a la ganadora de las elecciones, su compañera Inés Arrimadas.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha interpretado la moción como el abandono de la vía unilateral "que ha llevado, no a la independencia, sino a la preautonomía" y también ha animado a ERC a decir "basta ya" de las "presiones y chantajes" de Junts per Catalunya y a abandonar la competencia sobre "quién es más independentista o más puro" porque hay problemas en Cataluña que "no pueden esperar".

PNV LLAMA A EXPLICAR LA REALIDAD A LA GENTE

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha aprovechado su intervención para arremeter contra el Gobierno y el PSOE. Al primero le ha acusado de haber protagonizado uno de los episodios "más vergonzosos de la democracia española" recurriendo ante el Constitucional la investidura de Puigdemont y a los segundos les ha afeado que estén "renunciado a defender la democracia española con su apoyo al PP" en este asunto.

En nombre del PNV, Aitor Esteban ha insistido en que el diálogo es el único método para resolver un "problema político" como el catalán, pero también ha enviado a los independentistas el mensaje de que "la realidad hay que saberla explicar a la gente", sobre todo a los propios. Y, a partir de ahí, actuar"