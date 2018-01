ERC afirma que la justicia no es independiente y no decide la libertad de Junqueras

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha considerado hoy que, aunque su partido tiene la esperanza de que el jueves pueda quedar en libertad el presidente de su formación, Oriol Junqueras, podría ocurrir que esto no fuese así, "ya que la justicia española no es independiente y no toma estas decisiones".

Según ha indicado Sergi Sabrià en unas declaraciones a RAC1, el próximo jueves el Tribunal Supremo volverá a pronunciarse sobre la posible salida de Junqueras de la cárcel, con o sin fianza, y aunque en ERC tienen "la esperanza de que pueda ser así", las experiencias vividas hasta ahora les "hacen tener ciertas dudas". "No sería el primer disgusto que nos llevamos", ha asegurado Sabrià.

"Lo que nos hace dudar -ha explicado el portavoz de ERC- es que las decisiones no se toman con criterios judiciales" y "lo que nos llega del entorno (judicial) es que es poco probable que sea así (que salga el jueves de la cárcel)".

Es más, ha reconocido Sergi Sabrià, "trabajamos pensando en que Oriol aún no nos acompañara durante un tiempo más, y si al final las noticias son buenas, mucho mejor y más posibilidades tendremos todos juntos".

Según Sabrià, a estas alturas si hay algo que ERC tiene claro es que "la justicia española no es independiente y no es la justicia la que toma las decisiones de quién entra y sale de la prisión" en el caso de los "presos políticos".

"Las decisiones sobre estos presos -ha precisado- en ningún caso son judiciales, son políticas", puesto que "nada se ajusta a lo que son procesos judiciales formales".