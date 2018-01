ERC defiende la "legitimidad" de Puigdemont, pero le pide JxCat detallar cómo investirlo

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha defendido este lunes la "legitimidad" de Carles Puigdemont para volver a presidir la Generalitat, y ha urgido a JxCat a concretar cómo se le puede investir.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha destacado que es urgente investir y formar un Govern porque, hasta que se constituya, no se podrá poner fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Hemos de trabajar para investir a Puigdemont pero también para constituir un Govern efectivo enseguida"; si puede ser, antes de que la próxima semana acabe el mes, ha dicho, y ha insistido en que es igual de importante tener un presidente que formar un ejecutivo.

Al preguntársele si ERC apoyará la investidura a distancia de Puigdemont, teniendo en cuenta que si regresa a España será detenido, Sabrià ha apuntado que ERC podrá hacer una valoración firme cuando JxCat detalle una propuesta sobre la investidura.

"Nuestro candidato es Puigdemont y JxCat debe poner sobre la mesa el cómo. Hasta ahora ha habido opiniones distintas, y cuando todo esté claro podremos hablar de certezas y no de hipótesis", ha dicho Sabrià.

También ha explicado que el partido todavía no dispone de un informe de sus servicios jurídicos para evaluar una investidura telemática, si bien "ya hay uno de los letrados" del Parlament que precisamente desaconsejan esta vía.

En todo caso, Sabrià considera que "hoy se ha abierto una vía que puede ser clave para desencallar la situación", después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya pedido una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar la situación de los ocho diputados encausados, incluido Puigdemont.

Sabrià celebra que Torrent haya "abierto una nueva vía, la vía dialogada", y apunta que Rajoy no puede renunciar a ella, alegando que la situación catalana debe abordarse por los cauces políticos y no judiciales.

Por eso no comprende que la Moncloa haya respondido a la invitación de Torrent alegando que las cuestiones judiciales no son competencia de Rajoy: "No queremos hablar de temas judiciales, sino políticos, y nunca renunciaremos al diálogo".

NEGOCIACIONES CON LOS GRUPOS

Preguntado por las negociaciones con el resto de grupos independentistas tanto para la investidura como para configurar un nuevo Govern, Sabrià ha destacado que ERC habla discretamente siempre y con todos los grupos con el objetivo de "tener un plan de gobierno acordado con todas las partes, cuantas más sean mejor".

Sobre la posibilidad de que el PSC recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la investidura a distancia de Puigdemont, Sabrià prefiere esperar a ver si se produce, y ha añadido: "Respetamos la acción de todos los partidos pero, con eso, el PSC no respeta la mayoría de las urnas".