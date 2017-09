ERC no firma el manifiesto de la Asamblea de Podemos porque "llega tarde" a la situación "de excepción" en Cataluña

En declaraciones a los medios de comunicación, Martí ha aclarado que "no es que no nos parezca bien del todo" este manifiesto, sino que "en Cataluña hemos pasado pantalla, nos encontramos en una situación prácticamente de un estado de excepción, policial, y con la detención de cargos políticos se ha cruzado una de esas líneas rojas que en un estado de derecho nunca se debería de haber cruzado".

"Nos encontramos de facto en una suspensión del estado de derecho en Cataluña y vamos a ver cuáles son los acontecimientos de los próximos días", ha comentado, para recalcar que a esta asamblea ERC ha venido "en calidad de observadores" porque "asistir a cualquier espacio de debate donde se pueda profundizar acerca de la regeneración democrática del Estado español con el objetivo de constituirse en un verdadero estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural, nos merece mucho la pena".

El senador ha recordado que "en Cataluña existe un mandato democrático que sale de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, según el cual el parlamento está habilitado para activar un referéndum de autodeterminación y si no lo hiciéramos nos encontraríamos ante un fraude democrático", por lo que "estamos plenamente determinados y comprometidos con la celebración de este 1 de octubre".

En representación de En Marea, Yolanda Díaz, ha manifestado que "solamente se camina desde el diálogo, la fraternidad y la convivencia" y ha opinado que el pueblo catalán "lleva ya demasiados años pacíficamente pidiendo algo tan sensato como es poder votar".

Desde En Marea, "estamos del lado de las urnas y en contra de la barbarie" y, además, ha observado que "esto no es una cuestión que atañe solo a Cataluña, afecta a la democracia, que tengamos alcaldes imputados de todas las organizaciones políticas, a altos cargos, por pensar diferente es una barbaridad en términos democráticos" y, por ello, "pedimos sensatez y propuestas".

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha lamentado que mientras los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran "buscando urnas y papeletas en Cataluña, estamos aquí representantes de todo el Estado encerrados" porque a las puertas del pabellón Siglo XXI de Zaragoza "hay 500 neonazis y se nos dice que no hay recursos de seguridad para salir". "Eso debería de hacer reflexionar al PP a quién le está dando la centralidad en estos momentos", ha reprochado.

DEMOCRACIA

El portavoz del PdCat en el Congreso, Carles Campuzano, ha recalcado que "lo que hoy se está discutiendo en Cataluña no es solo su futuro, si tienen derecho a ser un país independiente, sino que se está discutiendo si en España existe democracia que permita respetar los derechos de los ciudadanos y defender derechos fundamentales como la libertad de pensamiento y de reunión".

Asimismo, ha señalado que las medidas que está tomando en Cataluña el gobierno de Mariano Rajoy "no tienen el apoyo del Congreso", para agregar que "la causa de Cataluña es la causa de la democracia en España". Ha indicado que su partido sí firmará el manifiesto que surja de esta asamblea.

Por último, la diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha coincidido en destacar que "el Estado español está ejerciendo la fuerza para que un territorio concreto no pueda decidir lo que puede ser y donde quiere estar, no podemos permitir esto ni un minuto más". Ha reprochado al Gobierno central que "no se ha querido sentar a hablar de un proceso pactado que en Reino Unido o en Canadá ha sido lo más normal; hablamos de democracia, de poder decidir cuál es nuestro futuro a todos los niveles; el pueblo catalán debe decidir si se queda o se va ", ha sentenciado.