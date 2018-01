ERC mantiene contactos en Bruselas para llegar a un acuerdo de investidura

ERC mantiene contactos permanentes en Bruselas con vistas a formar un Parlamento en Cataluña "de acuerdo con la mayoría obtenida por los partidos independentistas", ante la incógnita de quién será investido nuevo presidente de la Generalitat.

Según informaron hoy a Efe fuentes de la formación en Bruselas, estos contactos se producen de manera "permanente" tanto en Cataluña como en Bélgica, donde permanecen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat), y los exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, todos ellos de ERC, y Lluís Puig (JxCat), séptimo en la lista que lidera Puigdemont.

"El Gobierno del Estado tiene que aceptar el resultado y por lo tanto restituir la situación anterior al (artículo) 155 (de la Constitución), acabar con la represión y liberar a los presos políticos", añadieron las fuentes de ERC.

En este contexto, las fuentes no precisaron si investir al exvicepresidente del Gobierno de la Generalitat Oriol Junqueras podría ser "un plan B", si Puigdemont no regresa de Bruselas y no puede ser investido, tras las declaraciones del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, apuntando en esta dirección.

JxCat ha advertido hoy de que "sólo existe un plan: restituir al presidente Carles Puigdemont", por lo que rechaza la afirmación hecha por Rufián.

Puigdemont está en Bélgica desde el 30 de octubre junto a cuatro exconsejeros de su Gobierno para evitar comparecer ante la Justicia española, que ha dictado en su contra una orden de detención por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos a causa de la declaración unilateral de independencia de Cataluña del día 10 de ese mes.

El Tribunal Supremo, que celebró ayer la vista del recurso que Oriol Junqueras presentó contra su situación de prisión preventiva, ha decidido hoy denegar su salida en libertad ante el riesgo de reiteración delictiva.