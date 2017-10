ERC no se plantea acudir a una posible reunión con Rajoy si antes no se disculpa por las cargas policiales

Rajoy anunció anoche, en una comparecencia en Moncloa sin preguntas, que abriría una ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria para "reflexionar" sobre un futuro que tienen que abordar "juntos".

Y para iniciarla se ha citado esta tarde con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, partidos que han venido apoyando estos meses la estrategia del Ejecutivo en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho ante el desafío secesionista.

ERC no ha recibido aún ninguna llamada del presidente para convocarle a una cita, si bien ya advierte de que si previamente no hay una disculpa del Gobierno por lo que considera "una ataque programado" contra una ciudadanía "movilizada democráticamente", no se plantea siquiera la posibilidad de asistir a cita alguna, confirmaron a Europa Press fuentes de la citada formación independentista.