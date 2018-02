ERC dice que es "represión" que el PP quiera prohibir indultos por rebelión

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha asegurado hoy que la propuesta del PP para prohibir los indultos de los condenados por rebelión y sedición es una forma de "represión" de la que se trasluce "su posición débil" y que a los 'populares' "sólo les queda la fuerza bruta".

El PP presentó ayer una enmienda a la proposición de ley de indultos que promovió el PSOE hace un año para impedir que se concedan más indultos a los condenados por corrupción y malos tratos.

Por el momento, el PSOE no se ha pronunciado sobre esta enmienda, por lo que Tardá ha criticado también a los socialistas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Tardá ha señalado que, a pesar del "ofrecimiento de diálogo bilateral" de los independentistas para alcanzar una "resolución democrática", el PP opta por la "represión".

"Es posible que los dirigentes democráticos catalanes estén en la cárcel y que incluso dentro de unos días, semanas o meses haya más encarcelados, pero si alguien cree que así van a resolver el problema y que van a seducir a la ciudadanía catalana está muy equivocado", ha criticado.

A su juicio, esta propuesta del PP no sólo va a provocar "sufrimiento" en los independentistas, también en los que no lo son nadie soporta "que en el siglo XXI puedan aplicar estas medidas que no tienen nada de democráticas".

Por eso, ha dicho que todos los ciudadanos "progresistas y profundamente demócratas" tienen que mirarse al espejo y preguntarse cuál es el precio a pagar "en calidad democrática por no plantar cara a esta locura".

Preguntado que a quién se dirigía con ese mensaje, Tardá ha recalcado: "a todas las fuerzas políticas, también a aquellas que por omisión o bien por falta de voluntad, de valentía e incluso falta de convicción democrática" no se han pronunciado sobre el asunto.

A este respecto, ha arremetido contra el PSOE por no haber denunciado la intención del PP de prohibir los indultos para este tipo de delitos, después de que en la campaña para las elecciones catalanas el candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, tuviera "el atrevimiento" de introducir el debate de los indultos a los líderes independentistas.

"¿Quién hubiera pensado hace años que ante este atropello el PSOE no se plantara?", se ha preguntado el portavoz de ERC para añadir que su partido espera "una declaración inmediata" de los socialistas para "denunciar este avasallamiento de los derechos".