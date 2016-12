Echenique, sobre el anuncio de Campofrío: "Los que saquean y oprimen no forman parte de esos 4 minutos de vídeo"

"El anuncio de Campofrío no representa un planteamiento naïf que elude el conflicto social mediante una defensa infantil del "ponerse de acuerdo", como he leído a algunos", afirma Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos: "En mi opinión, representa todo lo contrario. Representa una verdad".

Echenique afirma en su post de Facebook: "El anuncio representa que el verdadero conflicto social no se da entre la gente corriente (que somos el 99% y que es quien protagoniza el anuncio), sino entre la gente corriente y un pequeño grupo de privilegiados que podemos llamar "élites" o "casta" y que no suman más del 1% de la población".

"Por eso el "conflicto" en el anuncio se puede cancelar con el amor", razona Echenique: "Porque no es un conflicto real... porque la verdadera fuente del conflicto social no aparece en el anuncio. Los que saquean y oprimen a la inmensa mayoría, el 1%, la casta, los privilegiados, no forman parte de esos 4 minutos de vídeo. Por eso el anuncio funciona, por eso es de verdad y por eso me gusta".