Echenique defiende que PSC no puede aceptar a alguien como Espadaler en sus listas y pide respetar la decisión de Colau

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el 'número dos' de Podemos ha puesto en valor la consulta democrática llevada a cabo por las bases de Barcelona en Comú --la formación de Colau-- para decidir sus pasos y, en este sentido, ha subrayado que "el mismo cuerpo electoral" que en mayo de 2016 acordó el pacto con el PSC ha decidido ahora "ponerle fin".

Para el dirigente de Podemos, la ruptura de este pacto en el Ayuntamiento de Barcelona "no es una decisión que se tome con alegría" y ha recordado que la propia alcaldesa ha admitido que ha sido "difícil" de adoptar. "No hay que celebrarla, hay que aceptarla como una decisión democrática en un contexto complicado", ha incidido.

Además de una repulsa a la actitud del PSC por su seguidismo en la hoja de ruta del PP y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Echenique también ha censurado el 'fichaje' de Espadaler, veterano dirigente democristiano, como 'número 3' de la lista del PSC.

"Que se incluya a un señor cuyo partido --Uniò-- ha votado cosas como la amnistía fiscal o contra el matrimonio gay o los derechos de la comunidad LGTBi está fuera del espectro político del PSC", ha defendido el secretario de Organización de Podemos para argumentar que "sorprende" que el partido de Miquel Iceta le lleve en sus listas.

No es el caso, ha defendido, del ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien fue eurodiputado de Podemos y que en los comicios catalanes cerrará la lista del PSC. "Carlos sí puede estar dentro de la órbita que se pueda mover entre las tesis de Podemos y del PSC. No parece muy sorprendente en este caso. Siempre ha sido una persona de izquierdas", ha justificado.

En cualquier caso, ha incidido en que el apoyo del PSC al artículo 155 en Cataluña es algo que ni siquiera se entiende dentro del partido, recordando los casos del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que presentó su dimisión y abandonó el PSC, o de la regidora de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon, al dejar su puesto en la Ejecutiva del PSOE.

"Ojalá el PSC no hubiera apoyado la hoja de ruta del PP y pactado con partidos de derecha", ha señalado el 'número dos' de Podemos, quien ha indicado que esa oposición al 155 no tiene por qué influir en un acuerdo de gobierno como el que Podemos tiene con el PSOE de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha.

Así, ha defendido que dentro de los gobiernos hay partidos diferentes que defienden posiciones distintas y eso no significa que se tenga que salir de él y Podemos en Castilla-La Mancha acordó formar parte del mismo porque no tenía "nada que ver con lo territorial sino con lo social". En cualquier caso, ha enfatizado que será la dirección regional de la formación la que decida: "la posición de Page es conocida y la nuestra también, pero vamos lo tendrán que decidir en la dirección de Podemos en Castilla-La Mancha".

ESCENARIO POSTELECTORAL

Finalmente, Echenique ha dejado abierto el escenario de pactos que se podrían producir tras las elecciones, descartando categóricamente, eso sí, cualquier acercamiento a PP, PDeCAT y Ciudadanos por no apoyar la política social.

"Sobre los demás", ha dicho al ser preguntado concretamente por ERC y PSC, ha condicionado cualquier acuerdo al cumplimiento de dos premisas: rechazo al 155 y la intervención por la fuerza de una Comunidad Autónoma y rechazo a una declaración de independencia.

"Podremos hablar con los partidos que renieguen de ambos. Si --ambas premisas-- desaparecen se podrá dialogar. Ahí esta el espacio para construir algo nuevo en Cataluña", ha enfatizado.