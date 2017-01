Echenique defiende que 'Vistalegre II' debe dejar atrás la lógica centralista que hubo en el primer congreso estatal

Echenique, que ha estado acompañado por el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Oscar Urralburu, y el secretario de Organización de Podemos en la Región, Antonio Urbina, llega a Murcia con #AtarseLosCordones con el objetivo de crear un banco de propuestas de los militantes de Podemos, para su voz llegue "alta y clara" a Vistalegre II.

A través de esta ruta el partido quiere "tomar el pulso" de las propuestas de los militantes de cada territorio, "porque nuestro país es diverso, y es fundamental que esa diversidad quede reflejada en cualquier documento organizativo o político que aspire a construir una organización madura", ha explicado el secretario de Organización Estatal de Podemos.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Echenique ha defendido tres ejes fundamentales de cara a la segunda asamblea ciudadana estatal. "Hablar de uno mismo, de tu propia fuerza política, es algo que cansa", aunque ha defendido que "cuándo sino, en una asamblea estatal".

Junto al debate organizativo, marca como los otros dos ejes fundamentales "la presentación un documento político que sea el núcleo fundamental de debate en Vistalegre II" y el debate en torno a los equipos y las personas que van a liderar Podemos, "porque creo que es sano y democrático y es algo que no va a pasar en otros partidos, como por ejemplo, el Partido Popular".

DISPUTAS INTERNAS

Echenique ha reconocido que la gente "está un poco harta de que hablemos de nosotros mismos", aunque cree que ahora es el momento de hablar de la propia organización de cara a la II Asamblea Ciudadana Estatal.

"Tenemos que hacer un esfuerzo para trasmitir mejor cuáles son las diferencias políticas o estratégicas que existen, aunque también es verdad que en Podemos hemos elegido la máxima transparencia en el debate público. Si no vemos debates entre portavoces del PP no es porque no los haya, sino porque, a diferencia de nosotros los ocultan", apunta.

En este sentido, defiende que el partido haya elegido esa forma "de desnudarse en público", que tiene sus ventajas "porque todo el mundo sabe lo que hay, aunque tiene la desventaja de que podemos aburrir a la abuela Teresa o a muchos militantes".

"Yo como secretario de organización compruebo día a día la relación entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón y es muy buena. Son más que compañeros, son amigos personales desde la adolescencia. Eso no quiere decir que no haya diferencias políticas, que las hay, pero en cuanto a lo personal van más allá del compañerismo", añade en relación a las diferencias surgidas entre los dirigentes de Podemos.

"Es bueno que se diriman las diferencias políticas en un partido sano y moderno y que se cree de verdad la democracia", ha subrayado.

DESCENTRALIZACIÓN

Respecto a cómo se va a integrar la participación territorial en Podemos tras 'Vistalegre II', Echenique ha señalado que existe un consenso general "de que tenemos que ir hacia una mayor descentralización. Cuando nació Podemos el nivel autonómico de la organización era incipiente, no estaba estructurado y no contaba con experiencia política, pero ahora sí la tiene".

"La lógica centralista que hubo en el primer congreso estatal de Podemos hay que dejarla atrás", aunque ha señalado que será en Vistalegre II donde se decidan los detalles de esa descentralización. En este sentido, Echenique cree que en los diferentes documentos políticos y organizativos "será uno de los temas más importantes de los que se va a debatir".

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha indicado que "ha llegado el momento de atarnos los cordones para asegurarnos que no vamos a tropezar en la carrera y que tenemos una organización preparada para gobernar este país a corto plazo".

"Con la conciencia clara de que Vistalegre vamos a construir esa organización y que vamos a hacerlo todos juntos, porque juntos podemos llegar mucho más lejos", ha añadido.