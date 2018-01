Echenique descarta que Podemos haga "política a golpe de encuesta como otros partidos" de cara a las elecciones de 2019

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha subrayado este sábado que la formación morada estudia las encuestas de las elecciones autonómicas y municipales de 2019, pero no establece su programa en base a ellas. "Nosotros las miramos, las estudiamos, pero no nos preocupan y no hacemos política a golpe de encuesta como parece que hacen otros partidos", ha afirmado.