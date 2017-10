Eduardo Reyes (JxSí) tras reunión con Puigdemont: Yo seré el primer engañado

El diputado de Junts pel Sí (JxSí) y expresidente de la entidad Súmate, Eduardo Reyes, ha afirmado hoy, tras su reunión con el president Carles Puigdemont y dirigentes independentistas, que cuando se comunique que hay elecciones anticipadas él será "el primer engañado" y habrá dimisiones.

En declaraciones a los periodistas a la salida del Palau de la Generalitat, Reyes ha asegurado que el resultado de la reunión "no es el que yo esperaba", y ha llegado a hablar de que "algunos dimitirán o dimitiremos".

Ya en ese momento había trascendido que el presidente Carles Puigdemont iba a comparecer para anunciar elecciones anticipadas en Cataluña, según fuentes del Govern, después de haberse reunido esta mañana con sus consellers y con los diputados de Junts pel Sí (JxSí) en el Parlament.

La decisión representa un giro de 180 grados con respecto a la apuesta que el grupo parlamentario de JxSí trasladó anoche al Govern para que el pleno del Parlament aprobase esta semana la declaración de independencia de Cataluña, sin contemplar otros escenarios que no fuesen este.

"No quiero valorar la reunión, no es lo que yo esperaba", ha señalado el dirigente independentista que ha agregado, en alusión a Puigdemont, que "esto es una responsabilidad muy grande y no se atreve a asumirla" (la independencia).