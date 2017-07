Egibar (PNV) reclama a PP que "no impida" la consulta catalana y advierte de que el modelo territorial "ha fracasado"

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha considerado que "hoy es no justo, sino necesario exigir al PP que deje que Cataluña desarrolle democráticamente la resolución de ese conflicto que el PP no ha sido capaz de atender, y que no prohíba la consulta, que no impida su desarrollo".

Egibar ha criticado que, aunque "lo hemos manifestado con suficiente voz y altavoz, el PP sigue empeñado en imponer su propio criterio". El dirigente jeltzale ha precisado, preguntado si este asunto debe llevarse a las negociaciones entre PNV y PP, que no se trata de eso, sino de "marcar una posición política para que sepa no solamente cuál es la posición del PNV respecto a Cataluña, sino también que vaya atendiendo lo que le puede venir".

Según ha indicado, "es evidente que Cataluña ha apostado por la bilateralidad al inicio, que pretendía que fuera efectiva o real, que exigía ese reconocimiento mutuo, esa igualdad de condiciones, pero un estado prepotente responde como responde, se niega al diálogo, salvo bajo su temario y condiciones y los límites que el propio Estado establezca", de manera que "no admite una realidad que no sea la suya propia".

En este marco, ha instado al PP a que "vaya reflexionando y profundizando en esa cuestión" porque el modelo territorial del Estado "ha fracasado absolutamente". De este modo, ha opinado que "es evidente que esa reflexión la van a tener que poner encima de la mesa y no creo que lo de Cataluña se vaya a terminar el 1 de octubre, ni la víspera ni el 2 de octubre". "Ahí hay un problema político de fondo por resolver", ha manifestado.