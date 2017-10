Egibar pregunta a Juncker por qué no se puede ampliar la UE "desde dentro"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha preguntado hoy al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, por qué no se puede ampliar la UE "desde dentro".

En una tertulia política en Radio Euskadi, Egibar se ha referido a lo declarado ayer por Juncker, quien afirmó que si Cataluña se independiza de España, otras regiones europeas harían lo mismo, y advirtió que no quiere una UE de 98 países dentro de unos años.

Egibar ha instado al presidente de la CE a que responda por qué "entes subestatales" como Cataluña y Euskadi, "no pueden entrar en la UE si cumplen los requisitos para ello", y ha citado como ejemplo a Luxemburgo, que tiene 600.000 habitantes, frente a los 7 millones de Cataluña y a los dos millones y medio del País Vasco.

Respecto a la situación del "procés", el portavoz del PNV ha mantenido que se encuentra en un ínterin en el que la Generalitat "ha hecho una oferta de diálogo, a la que el Gobierno español no quiere responder en positivo, pero a su vez el PP busca excusas y acuerdos para no aplicar el artículo 155, porque ahí se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale".

Iker Casanova, de EH Bildu, ha opinado que lo que está sucediendo en Cataluña supone un "aviso a navegantes" para las aspiraciones independentistas de Euskadi, y ha considerado "inconcebible" que la reforma Constitucional que propone el PSOE reconozca "el derecho a la autodeterminación y a la libre elección de la ciudadanía".

Por parte de Elkarrekin Podemos, Jon Hernández, ha mantenido que el actual marco legal "está agotado", pero ha precisado que la posible reforma constitucional no solo debe incluir las posibilidad del derecho a decidir, sino que también debe recoger situaciones diferentes a la independencia o la monarquía, como es el federalismo.

La parlamentaria Alexia Castelo, del PSE-EE, ha considerado que si el actual marco "constriñe el encaje autonómico, habrá que renovarlo", y se ha mostrado partidaria de que las modificaciones no afecten a la cuestión territorial, pero también a los derechos sociales "para reforzarlos".

Carmelo Barrio, del PP, por su parte, ha calificado de "sarcasmo" la oferta de diálogo del presidente Carles Puigdemont después de "tanta orgía contra la legalidad", y ha afirmado que el PNV mantiene en este asunto dos discursos: "el de la exaltación, que protagoniza Egibar, y el de la legalidad y el realismo, del lehendakari Iñigo Urkullu".