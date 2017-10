Egibar cree que el requerimiento de Rajoy a Puigdemont es "un acto de cobardía" y revela "resistencia" a aplicar el 155

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha asegurado que el requerimiento del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, al de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si declaró el pasado martes la independencia de Cataluña es "un acto de cobardía" y revela "alguna resistencia" a aplicar el 155. Además, ha adelantado que, ante una posible reforma constitucional, el PNV intentará incluir el derecho de autodeterminación "si cabe alguna posibilidad".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Egibar ha considerado que, en la actualidad y tras el emplazamiento del Gobierno central a Carles Puigdemont, "se está creando, deliberadamente una especie de ceremonia de la confusión".

A su juicio, hablar de "indefinición" del discurso del presidente de la Generalitat el pasado martes deja ver que, al margen de "su propia lectura", el Ejecutivo del PP tiene "alguna resistencia" a aplicar el 155, "aunque de facto lo estuviera aplicando".

"Aplicarlo haciendo el recorrido institucional, con el Senado y la Comisión correspondiente, es una forma inédita de coger una Autonomía, y creo que están pensando que esos escenarios futuros pueden ser más complicados de lo que inicialmente tenían previsto", ha manifestado.

Egibar cree que, el pasado martes, aceptó el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república, derivado de un referéndum que "se celebra con las garantías posibles" pero que, ante la "actuación violenta" de los CFSE, adquirió "autenticidad y legitimidad".

"Puigdemont y el Govern están gestionando ese activo, aceptan el mandato de que Cataluña se convierta en estado independiente en forma de república, pero a la vez propone suspender los efectos con la intención clara de emprender un diálogo sin el cual no es posible una solución acordada", ha añadido.

A su juicio, lo que se ha propuesto desde el Gobierno catalán "es una mesa". "A partir de ahí, la estrategia tiene que ser clara: la cuestión está en que pueda haber una intermediación, hace falta tiempo para ese diálogo, los responsables institucionales están emplazados y creo que hay que provocar también la oportunidad de que pueda haber a partir del diálogo algún acuerdo", ha señalado.

Egibar cree que, sin embargo, "va a ser evidente la fotografía de la silla vacía" porque "hay unas instituciones catalanas que quieren sentarse en torno a una mesa para dialogar" y el Gobierno central "no quiere sentarse". "Está dudando en aplicar o no el 155 a través del requerimiento previo", ha apuntado.

El parlamentario del PNV ha asegurado que el Gobierno "ya tuvo actos jurídicos formales" como la ley de Referéndum o la de Transitoriedad "y no se apresuró a aplicarlo". "En este momento, hay un Gobierno español descolocado y un gobierno de Cataluña que tiene que acertar en su decisión", ha añadido.

Egibar se ha mostrado partidario de mantener la apuesta "por el diálogo" porque "hay una declaración suscrita por 72 parlamentarios que, en cualquier momento, pueden elevar previo registro de la Cámara a decisión". "Estamos en ese ínterin de quién rompe. El Gobierno de Cataluña ha hecho una oferta de diálogo a la que el Gobierno español, por el momento, no quiere atender de forma positiva", ha señalado.

ACTO DE COBARDÍA

Egibar ha insistido, en todo caso, que de la comparecencia de Puigdemont se produjo el "doble compromiso de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república" y de "suspender" la declaración "para favorecer el diálogo". "El manifiesto político está firmado, pendiente de que se inscriba", ha considerado.

A su entender, el posterior requerimiento de Mariano Rajoy, "citando el 155", es "un acto de cobardía política" porque "no se atreve". "Adentrarse y entrar de la mano del 155 se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Por lo tanto, está procurándose un abanico de excusas para ver si, conciliando posiciones y con el apoyo del PSOE y demás, me adentro aquí y voy enderezando la cuestión", ha indicado.

A su juicio, Rajoy requiere a una institución política "para que aclare qué ha querido decir" cuando "él sabe exactamente lo que se ha dicho". "Aquí hay una oferta de diálogo que Puigdemont ha lanzado a los cuatro vientos", ha insistido.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Egibar ha aludido a la "histórica" propuesta de reforma constitucional del PSOE, que "nunca ha materializado". El PNV, según ha advertido, "en cuanto ha tenido oportunidad, ha metido, por ejemplo en la reforma exprés de 2011, el derecho de autodeterminación". "Por supuesto, la respuesta fue negativa", ha añadido.

En esta ocasión, ha asegurado que "si cabe alguna posibilidad" intentará incluir "o el derecho de autodeterminación o el anclaje en los derechos históricos, que son derechos preconstitucionales, a los efectos de determinar la libre determinación". "Ese es el esquema de juego del PNV a los efectos de abordar una modificación constitucional", ha apuntado.

Por otra parte, ha advertido de que "también existe la posibilidad de ampliar Europa desde dentro". "Entes subestatales como Cataluña o Euskadi cumplimos con creces los requisitos que se le exigen a cualquier Estado que quiera incorporarse a la Unión", ha afirmado.

Se ha preguntado la razón por la que países puedan unirse a la UE desde el exterior entes subestatales que ya está en ella "no puedan tener posición y derecho propio en Europa".

"A esos tiene que responder Juncker, no a los peligros que tiene que se abra la puerta a Cataluña porque en 15 años vendrían 98 países más. ¿Dónde está el problema para que Cataluña y Euskadi tengan o no derecho a un solar propio en Europa? Cataluña ha puesto sobre la mesa el debate político. O se aborda, o si se quiere orillar, persistirá el problema y el conflicto político", ha concluido.