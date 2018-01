Elósegui: El nivel de defensa de los derechos humanos en Europa es de lujo

La nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, María Elósegui, cree que las garantías procesales y el Estado de derecho "muy consolidado" que rige en los países europeos contribuye a que el nivel de defensa de estos derechos sea "de lujo" en el continente.

Ayer, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) eligió a María Elósegui Ichaso (San Sebastián, 1957) como nueva jueza española en este tribunal, nombramiento que recibe, ha dicho en una entrevista con Efe, con una "gran alegría", pero también como "una oportunidad" de llevar a la práctica muchos de los temas en los que ha estado trabajando durante años en su vida académica, resolviendo casos concretos de derechos humanos.

La única mujer en la terna que propuso España al Consejo de Europa, y que a priori era la menos favorita, siente que ha roto un techo de cristal, pero al tiempo advierte de que los pronósticos que se hicieron en España tenían "una visión reducida" de lo que ocurre en las instancias internacionales, donde Elósegui es bien conocida.

Explica en Zaragoza, en cuya Universidad es catedrática de Filosofía del Derecho, que llevaba cinco años trabajando en el Consejo de Europa en una comisión contra el racismo, que llevó en este organismo investigaciones con becas del Gobierno de Aragón y que incluso publicó recientemente una monografía sobre el Tribunal de Estrasburgo de 500 páginas.

Además, hace valer su imparcialidad, en tanto en cuanto ser neutral y tener una independencia "muy clara" son unas de las condiciones más importantes para ser elegido, algo que estima que ha sido esencial en la votación de ayer, donde obtuvo el apoyo de 114 diputados, frente a los 76 votos de José Martín y Pérez de Nanclares y los 37 de Francisco Pérez de los Cobos.

"No he hecho intrigas, sino poner en valor mi currículum y mi trayectoria de compromiso con los derechos humanos", apunta Elósegui, quien añade que su perfil, aunque podría no servir para otras cosas, sí que es "muy adecuado" para este ámbito internacional de derechos humanos, puesto que se ha dedicado intensamente durante su carrera a asuntos relacionados con la igualdad, la inmigración, las mujeres, el racismo, o la libertad religiosa y de pensamiento.

Esta trayectoria le lleva a asegurar que la propia existencia de este tribunal de Justicia de la UE demuestra la "gran cultura" en derechos humanos que tiene la Unión.

El Tribunal de Estrasburgo lo componen un número de jueces igual al de los países que forman parte del Consejo de Europa (47 en total), elegidos por la Asamblea Interparlamentaria durante un periodo de nueve años no renovables de entre la terna propuesta por cada uno de los Estados.

Aunque pueda parecer que Europa se enfrenta a "grandes retos" en derechos humanos, para Elósegui hay grandes diferencias en función de los países de los que se hable.

Y, de esta manera, los problemas que se plantean, por ejemplo, en los países que son "grandes receptores de inmigrantes", como Alemania y Francia, no tienen que ver con los de los países del Este, en los que los incumplimientos tienen más que ver con la falta de libertad de expresión o con el maltrato de los gobiernos hacia la oposición política.

El Tribunal, relata Elósegui, tiene 8.000 sentencias pendientes, pero en 2017 solo recibió 626 demandas procedentes de España y dictó 16 sentencias que atañen al país.

Los derechos humanos, para Elósegui, son universales y deben de ser respetados en todos los países, y para eso solo hace falta buena voluntad y educación en democracia. Desgraciadamente, reconoce que hay países que "no llevan bien el disenso, la crítica y el pluralismo".

"Se trata de que la gente sea libre, y en el Consejo de Europa se intenta formar en participación política, para que los ciudadanos participen en la legislación y en los parlamentos", concluye.