Embajador en Caracas tras su salida:La embajada va a seguir funcionando igual

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, ha garantizado hoy que a pesar de su salida del país, donde ha sido declarado persona "non grata", los españoles "van a seguir recibiendo la misma o mejor protección" porque "la embajada va a seguir funcionado igual".

Lo ha hecho a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde le aguardaba un grupo de ciudadanos venezolanos que le han mostrado su apoyo y solidaridad mediante banderas de España y Venezuela y carteles de reconocimiento a su labor, que han tildado de "valiente".

El diplomático partió anoche desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar tras haberse despedido de Venezuela con un mensaje de agradecimiento y la promesa de que seguirá trabajando desde España por el país caribeño.

Promesa que ha vuelto a repetir en Madrid, donde ha reiterado que su "salida de Venezuela no está justificada" porque el Ejecutivo "no ha hecho en ningún momento ningún tipo de injerencia en los asuntos internos de Venezuela", tal y como alegó el pasado jueves el Gobierno de Nicolás Maduro para declararle "persona non grata".

Consecuencia de su salida forzada, el Gobierno reaccionó el viernes declarando "persona non grata" al embajador de Venezuela en Madrid e invitándole a abandonar el país en un plazo de 72 horas, en una respuesta que consideró "proporcional" y "de reciprocidad" a la misma medida adoptada por las autoridades de Caracas.

"Respetamos al Gobierno y al presidente de la República, pero exigimos que ese respeto sea recíproco", ha enfatizado el diplomático para mostrar su deseo de que las relaciones diplomáticas entre ambos países puedan restablecerse "en algún momento" y "de alguna forma", aunque no ha podido aventurar cuándo.

No obstante, está convencido de que el hecho de que "no haya relaciones diplomáticas es una realidad que no puede continuar".

Fernández Silva ha considerado que no le corresponde a él "valorar" si España ha sido el "chivo expiatorio" a raíz de las sanciones adoptadas por la UE contra siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la "represión" en el país, pero ha señalado que no ve "probable" que se retiren más embajadores.

Preguntado por los esfuerzos de mediación que realiza José Luis Rodríguez Zapatero, ha respondido que el expresidente del Gobierno está trabajando "por acercar posturas" como otros "muchos".