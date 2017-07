Enrique Pérez concurre a liderar el PSOE extremeño con "el máximo" de avales, aunque no cree relevante hablar de cifras

Sobre la cifra de avales recabada, en declaraciones a los medios de comunicación tras registrar esta mañana en la sede regional del PSOE, en Mérida (Badajoz), ha apuntado que su precandidatura ha presentado "todos" los que ha "recogido", que según ha dicho ha "intentado que fueran lo máximo".

"Hay una horquilla, de 206 a 412 si no me equivoco. Hemos intentado presentar el máximo, pero como digo nos comprometimos con el Comité Organizador a no hablar de cifras y vamos a cumplirlo", ha señalado el precandidato, quien a preguntas de los medios sobre que los otros dos precandidatos han registrado el máximo de avales ha respondido que él "también".

"Nosotros también, pero en fin, que no es un dato, que no nos parece relevante y además como digo había un compromiso de no hablar de cifras", ha indicado al respecto.

ELIMINACIÓN DEL TRÁMITE DE AVALES

Al mismo tiempo, ha subrayado que él ha defendido "siempre" que los avales "habría que eliminarlos" porque "parece una fase difícil para la confrontación democrática", ya que "hay que poner el nombre y los apellidos en un papel con los datos personales y se generan presiones, se generan situaciones incómodas para los compañeros y compañeras".

Así, en declaraciones a los medios de comunicación tras registrar esta mañana en la sede regional del PSOE, en Mérida (Badajoz), sus avales, ha indicado que "desde siempre" su precandidatura ha "creído" que "no hace falta avales para presentarse", sino que "con que haya doble vuelta que aquello a aquellos candidatos que tengan un porcentaje muy bajo de apoyo sería suficiente", lo que lleva a que para su precandidatura sea "un trámite" la presentación de avales, ha indicado.

En esta línea, ha recordado que hace unas semanas se acordó, ha dicho, con el Comité Organizador que "no se iba a propiciar que la recogida de avales fuera una primera pelea dentro del proceso y que por tanto ni siquiera se iban a dar las cifras de los avales que cada uno iba a conseguir, sino simplemente si se pasaba el corte del mínimo, de 206, y que ésa sería la información que el comité organizador daría cuando estén todos verificados", y que es en la tarea en la que, según ha dicho, está el comité organizador "ahora".

Al mismo tiempo, Pérez Romero ha agradecido a "todos los compañeros y compañeras que han hecho el gran esfuerzo de recorrerse Extremadura para recoger los avales suficientes para poder ser candidato", y ha insistido en que para su precandidatura "es un trámite" la recogida de avales.

"Para nosotros es un trámite y como tal nos lo hemos tomado, no le hemos dado más importancia que ésa, hay que cubrirlo, y ya está, lo hemos cubierto, estamos aquí, ya los hemos entregado y vamos a esperar a que se verifiquen", ha dicho. "El dictamen del Comité Organizador será el oficial que nos proclame como candidatura, me proclame como candidato", ha añadido.