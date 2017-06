Entidades no independentistas censuran el "chantaje" de la Generalitat a los medios

Las entidades contrarias a la independencia Societat Civil Catalana y Grupo de Periodistas Pi i Margall han denunciado hoy el "chantaje" y el "ataque" de la Generalitat y los partidos de JxSí y la CUP a los medios de comunicación, que ven "propia de un régimen totalitario".

El Parlamento catalán aprobó ayer una moción en la que se insta al Govern a condicionar la ayuda a los medios de comunicación privados a que "acepten la publicidad institucional" de la Generalitat, incluida la destinada a comunicar lo necesario "para el buen funcionamiento del referéndum del 1 de octubre".

En un comunicado, Societat Civil Catalana ha rechazado de forma "tajante" la moción, que a su juicio es "una muestra clara del chantaje al que continúa sometiendo el ejecutivo catalán a los medios de comunicación", además de que es una decisión "más propia de un régimen totalitario que de un sistema democrático".

Para la entidad, el Govern "únicamente está dispuesto a ayudar a aquellos cuya línea editorial coincida con la suya, con la clara finalidad de influir a la opinión pública y acabar imponiendo su ideología".

"El dinero que utiliza la Generalitat para subvencionar a la prensa es público, y por tanto, de todos los contribuyentes y que la mayoría de ellos no son secesionistas", ha recordado SCC.

Por su parte, el Grupo de Periodistas Pi i Margall ha difundido un comunicado en que opina que la moción "es un ataque a la libertad de expresión y un abuso en el uso del dinero público".

Bajo su punto de vista, "los presupuestos de las administraciones públicas no pueden servir para presionar y chantajear a los periodistas para que estos acepten o no ciertos contenidos informativos, en este caso de tipo publicitario".

"Cada medio de comunicación es libre de defender el ideario que desee, siempre que se inserte dentro del respeto a las leyes, y no se les puede obligar a aceptar publicidad bajo la presión de no recibir unos fondos públicos que no son propiedad de la Generalitat, sino de todos los ciudadanos", ha dicho la asociación periodística.

Para esta entidad, "los partidos secesionistas han convertido los medios públicos en Cataluña en puras herramientas de propaganda y ahora pretenden hacer lo mismo con aquellos que han decidido no dar cancha a la difusión de una consulta a todas luces ilegal".