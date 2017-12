Erkoreka dice al PP que las transferencias a Euskadi tienen que materializarse "haya o no Presupuestos en España"

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha emplazado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a hacer efectivas las transferencias a Euskadi las competencias pendientes "haya o no Presupuestos en España" con el objetivo de que el Estatuto de Gernika "se cumpla definitivamente". Además, ha reclamado la transferencia de la gestión económica de la Seguridad y ha asegurado que "no quebrará el sistema", sino que lo "respetará".

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado, "con independencia de que haya o no Presupuestos en España, con independencia de que el Gobierno central entable o no negociaciones con los grupos parlamentarios en general y con el grupo parlamentario vasco en particular para alcanzar acuerdos en torno al Presupuesto, con independencia de la dinámica gubermental y parlamentaria que se pueda producir en las Cortes Generales, los acuerdos en torno a las transferencias pendientes tienen que producirse".

"Estamos hablando del cumplimiento de una Ley Orgánica (el Estatuto de Gernika) que pronto cumplirá 40 años y que todavía está incumplida en algunos de sus aspectos y no precisamente irrelevantes", ha manifestado.

A su juicio, "para que esas transferencias se produzcan, es absolutamente indispensable que se haya un acuerdo, no ya entre partidos políticos, sino entre el Gobierno central y el Gobierno vasco". "Es algo que apela no tanto a los partidos como a las instituciones".

En este sentido, ha considerado que ambas Administraciones "están emplazadas a intentar un acuerdo, de manera que el Estatuto de Gernika se cumpla definitivamente en los aspectos que todavía están pendientes", ha apuntado.

Por ello, ha señalado que hay que disociar los acuerdos presupuestarios al cumplimiento del texto estatutario. "Estamos los dos Gobiernos llamados a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los acuerdos que hagan posible esas transferencias tengan lugar. Y si se van a producir en el año 2018, perfecto", ha dicho.

Josu Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo vasco "está con todo listo, con los expedientes preparados y las propuestas ya perfectamente formuladas, de cara a entablar cualquier conversación que pueda conducir a hacer efectivas las transferencias".

El documento fue remitido al Parlamento vasco y está pendiente de debate en la Cámara, y que también fue trasladado al Gobierno central. "En Madrid lo están analizando", ha recordado.

SEGURIDAD SOCIAL

Erkoreka ha señalado que el Ejecutivo vasco plantea el cumplimiento del Estatuto, también en lo que se refiere a la transferencia la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. "Si alguien considera en el Gobierno central, en el PP o en otra formación política, que el Estatuto de Gernika no se tiene que cumplir, que lo diga abierta, clara y paladinamente. Que no se oculte en razones de oportunidad, de pertinencia o en otras consideraciones sobre la dificultad de romper no sé qué cajas", en alusión a la caja única de la SS.

En su opinión, "se puede cumplir perfectamente en el aspecto relativo a la Seguridad Social sin quiebra alguna de la gestión y, seguramente, contribuyendo también desde los poderes públicos vascos a una mejora de la gestión" porque se hará de una manera "más próxima y cercana a la propia ciudadanía, sin romper la caja única hoy por hoy, que no es lo que contempla el Estatuto de Gernika".

"La unidad del sistema no la vamos a quebrar, la vamos a respetar, porque es eso lo que dice el Estatuto de Gernika, pero vamos a cumplir sus previsiones, y vamos a hacer que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se pueda llevar en Euskadi", ha añadido.

Según ha subrayado, la Administración central no les dice que "quieren incumplir el Estatuto de Gernika, pero, de hecho, tiene una posición que supone su incumplimiento". "Esto es lo que no acaban de aclarar quienes se resisten a hacer efectiva esa transferencia", ha explicado.

TRANSFERENCIA DE PRISIONES

Asimismo, ha recordado que tienen comprometido con el PSE-EE, a través del acuerdo de coalición de Gobierno, "el cumplimiento integro del Estatuto de Gernika y de las transferencias pendientes", y en concreto, destacan la de Instituciones Penitenciarias y la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social". "En eso, el Partido Socialista forma parte del planteamiento que formulamos desde el Gobierno", ha concluido.

Josu Erkoreka ha indicado que el Gobierno central todavía no ha formulado su proyecto de cuentas públicas. En este sentido, ha recordado que, mientras el Ejecutivo vasco ya ha aprobado sus presupuestos, tras mantener los contactos "necesarios" con los grupos parlamentarios para alcanzar "lo acuerdos requeridos" en "un contexto fragmentado políticamente" como es el de Euskadi.

Sin embargo, ha apuntado que "en Madrid no hay noticia todavía de la existencia de un proyecto de Presupuestos que esté en circulación". "Y por lo que nos cuentan nuestros compañeros del grupo parlamentario vasco, allí todavía ni se habla de negociaciones", ha indicado.

Sobre los llamamientos que representantes del Gobierno de Mariano Rajoy realiza al PNV para que dé su apoyo, ha apuntado que se trata de "llamadas que no tienen objeto concreto todavía porque no se sabe sobre qué tendría que producirse el acuerdo".

"Esto ya se verá. Supongo que será el propio Gobierno central el que module pros y contras, el que pondere un poco las circunstancias y decida en qué momento se va a decidir a lanzar el proyecto de Presupuestos y con quién va a querer negociarlo", ha apuntado.

Erkoreka ha dicho que, "en un contexto general", el hecho de que todas las administraciones cuenten con sus cuentas actualizadas "es positivo", como ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca.

"Si el Estado consigue lo mismo, perfecto, será un dato añadido a la estabilidad, pero el Gobierno central no tiene mayoría en la Cámara y tendrá que trabajársela. Y es algo que yo no puedo decir cómo lo van a hacer, ya plantearán cómo lo consideren pertinente o como vean que sea posible", ha indicado.

Erkoreka ha recordado que el PNV ha apuntado que no negociará hasta que se deje de aplicar el 155 en Cataluña y haya un cambio de actitud por parte del PP respecto al "conflicto catalán". "Así lo han expresado y creo que así será", ha señalado.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha puesto en valor el acuerdo alcanzado este año en torno al Concierto y al Cupo. "Eso sí que ha sido trascendental, es uno de los grandes activos de Euskadi y del Gobierno", ha destacado.