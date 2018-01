Erkoreka pide compartimentos estancos de negociación para no subordinar el cumplimiento del Estatuto al apoyo al PGE

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que ha denunciado "sistemáticamente" y lo seguirá haciendo, el bloqueo de las transferencias pendientes a Euskadi y ha insistido en la importancia de "la relación entre dos Ejecutivos", el vasco y el central, "que están llamados conjuntamente a garantizar el cumplimiento de la ley estatutaria".

El representante del Gobierno vasco ha lamentado que sea "precisamente" el PP, la formación política "que ha querido convertir en Cataluña en un auténtico icono su apuesta por la defensa a ultranza de la legalidad" la que, sin embargo, en Euskadi, "preconiza la tesis de que la ley estatutaria se puede aplicar o no en función de razones de conveniencia y oportunidad del Gobierno de turno".

Tras asegurar que esta es una situación que se debe denunciar, ha advertido de que el Gobierno vasco no tiene un "planteamiento caprichoso". "Lo que no puede ser es que estemos per sécula seculorum con una ley estatutaria vigente, pero que no se aplica porque no le interesa al Gobierno de turno", ha indicado.

Erkoreka ha lamentado que, el Ejecutivo central considere que, en Euskadi, el cumplimiento de la ley se subordina "a razones de conveniencia y oportunidad" y, a cambio de que, por el apoyo a los presupuestos, se haga efectiva una transferencia "que debería hacerse automáticamente por imperio de la ley".

Por ello, ha reivindicado la recuperación del "espacio interinstiutucional de negociación entre el Gobierno vasco y el central" para afrontar estos temas pendientes "no porque lo diga" el Ejecutivo autónomo, sino porque existe "una convicción generalizada en Euskadi de que el Estatuto está incompleto y hay que completarlo".

"Eso no puede subordinarse a la conveniencia de que tal o cual formación política apoye los presupuestos del Estado. Deberían ser dos espacios estancos, diferenciados, disociados y negociarse y tramitarse en márgenes diferentes", ha insistido.

SEGUNDA VUELTA

Además, ha advertido de que el Gobierno central quiere "aprovechar la crisis vivida en Cataluña" para "dar una segunda vuelta" a la recentralización, tras la "erosión" que sufrió el Estado autonómico "con el pretexto de la crisis".

"Hay que estar alerta, denunciarlo y resistirse defendiendo lo nuestro, lo que nos corresponde, defendiendo el autogobierno que nos corresponde en el Estatuto de Gernika y denunciando los pronunciamientos de Constitucional" al respecto, ha indicado.