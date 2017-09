Ernesto Samper dice que los latinoamericanos quieren "una España unida"

El ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Ernesto Samper asegura que los ciudadanos de Latinoamérica desean ver "una España unida", como "socia" de los "grandes intereses" de esa región en Europa.

"Nosotros queremos una España unida, porque una España debilitada nos sirve muchísimo menos en Iberoamérica", ha dicho en una entrevista con Efe el que fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998, quien ha analizado el referéndum de independencia convocado para el domingo en Cataluña y suspendido por el Tribunal Constitucional.

Samper ha comparado el proyecto que promueve el Gobierno Cataluña con una vuelta atrás en el "reloj de la historia" y ha dicho que él se alinea "con España, que incluye a Cataluña".

"No es un problema de estar o no estar con el Gobierno (central). Creo que es un problema de estar o no estar con el país", ha aseverado Samper.

El expresidente colombiano ha subrayado que "todos los españoles" que llegan a América Latina "son tratados como españoles. Allá no discriminamos entre catalanes, gallegos o valencianos".

Para Samper, el de Latinoamérica es un "ejemplo" de "un escenario de paz en el mundo que podría ser útil para que se entienda que los separatismos son una actitud totalmente desatinada en términos históricos".