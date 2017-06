Errejón acusa a la delegada del Gobierno en Madrid de usar su cargo para "esconderse" y no comparecer en el Congreso

Dancausa había sido citada para comparecer este jueves, tras solicitarlo Errejón, para dar explicaciones sobre su imputación por un presunto delito societario en una actuación realizada en Mercamadrid en 2013, cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha informado de que Dancausa no podrá comparecer este jueves porque debe asistir a la misma hora a la última reunión del dispositivo de seguridad con vistas a los actos del World Pride que se desarrollan estos días en la capital. No obstante, aseguran que, si vuelve a ser citada por el Congreso, no tendrá inconveniente en acudir.

"AUSENCIA MUY SOSPECHOSA"

Según ha explicado Errejón en declaraciones Europa Press, su ausencia es "muy sospechosa" porque la reunión a la que debe asistir la convocó ella misma el día 15, dos días después de fijar el Congreso la fecha de su comparecencia.

"En realidad está utilizando de manera no honesta el cargo como delegada del Gobierno para esconderse y no comparecer ante la Comisión. Es la vieja práctica del PP de atrincherarse en las instituciones como si fueran suyas", ha denunciado el diputado de Podemos por Madrid, y previsible aspirante a liderar la candidatura de la formación morada en las autonómicas de 2017.

Además, Errejón ha cuestionado que su ausencia se haya dado a conocer precisamente este miércoles, un día antes, y cuando el Congreso está inmerso en el homenaje que han presidido los Reyes por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. "Todo o es una chapuza, o se le parece mucho", ha lamentado.

El dirigente 'morado' cree que Dancausa pretende con esta maniobra desvincularse lo más posible del caso Lezo, ya que su comparecencia quedaría ya para después del verano y para después de que declare por el caso Mercamadrid, el 17 de julio, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y también investigado en Lezo.

"Da una patada para adelante y se esconde", ha denunciado, para añadir que, aún así, su formación seguirá defendiendo que Dancausa debe comparecer en el Congreso y, este jueves, pedirán mantener el turno de intervenciones de los grupos, aunque no esté la delegada del Gobierno, para manifestar su indignación por su ausencia.