Errejón pide movilizarse el 1-O en un "combate" por Cataluña y la democracia

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha llamado hoy a dar una "lección democrática" a la "ofensiva autoritaria" del Gobierno de Mariano Rajoy con la "movilización" en el referéndum del 1-O, que "ya no es solo un combate por Cataluña sino por la democracia".

En un discurso en catalán pronunciado en el centro cívico 'Las Cocheras' del barrio barcelonés de Sants, el diputado madrileño ha afirmado que las medidas del Gobierno central van "contra el pueblo de Cataluña" y "por eso son anticatalanas", pero, ha advertido, "también son antiespañolas" porque recortan derechos y libertades.

Errejón ha participado hoy en un acto organizado por los "comuns" en el que se ha llamado a la movilización este domingo y en el que han intervenido, entre otros, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech.

El diputado de Podemos ha expresado su deseo de que España y Cataluña continúen "juntas" pero, ha dicho, eso no puede producirse a costa de una autonomía "ocupada u obligada" o como consecuencia de la "suspensión de las libertades".

"Por eso es tan importante movilizarse el próximo 1 de octubre", ha reflexionado el diputado de Podemos, que sin embargo ha pedido no olvidar que el día 2 hay "muchas tareas que hacer juntos".

Íñigo Errejón -que compitió por el liderazgo del partido con el secretario general, Pablo Iglesias- ha defendido hoy en Barcelona que "lo que pasa en Cataluña no es solo una cuestión catalana" sino que atañe a todos los demócratas.

Porque, según ha dicho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, libra "una batalla contra la democracia y los derechos civiles".

"El 1 de octubre ya no solo interpela a los independentistas", ha sostenido Íñigo Errejón, que cree que el referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional es ahora una llamada "a todos" los que quieren defender las instituciones, el estado de derecho y las libertades.

En ese sentido, ha lamentado que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "reprobado por el Congreso", se erija ahora en el "defensor del Estado de derecho" cuando en su opinión intenta "utilizar Cataluña para tapar las vergüenzas de su partido".

"No sé si gracias a la actuación policial (...) Mariano Rajoy será capaz de prohibir el referéndum. Lo que no será capaz es de prohibir la realidad", ha comentado Errejón, que ha dicho además que a la mayoría de españoles no les representan "los que enseñan la bandera española" ni los que jalean o gritan "a por ellos" a quienes vienen hacia Cataluña.

"Están haciendo un pésimo favor a la fraternidad de los pueblos de España", ha lamentado el diputado de Podemos.