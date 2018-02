Escocia rechaza el plan del Gobierno británico sobre la devolución de competencias

La ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, rechazó hoy el plan del Gobierno británico sobre la devolución de competencias en materias como agricultura y pesca, política ambiental, justicia y sanidad que volverán al Reino Unido una vez abandone la Unión Europea (UE).

Desde hace semanas, representantes del Ejecutivo británico y de las administraciones regionales de Escocia y Gales negocian las modificaciones de la ley de retirada de la UE, que regulará la potestad sobre 111 competencias en áreas descentralizadas.

La propuesta del Gobierno de la primera ministra, Theresa May, era que la mayoría de poderes fueran devueltos a Edimburgo, Gales e Irlanda del Norte, aunque reservaba al Parlamento de Westiminster la potestad de pronunciarse sobre cuestiones que considerase que necesitan un marco común para todo el país.

En declaraciones a la BBC Radio, Sturgeon afirmó que este plan restringiría aún más la independencia de las administraciones descentralizadas.

"No se trata de tener más poderes, sino de retener los poderes de que ya disponemos", dijo Sturgeon, que precisó que tanto Escocia como Gales han intentado "por todos los medios de lograr un acuerdo", pero se han encontrado con que el Gobierno de May "no está dispuesto a ir más allá de cierto punto".

La líder del gobernante Partido Nacionalista Escocés (SNP) señaló que las negociaciones continuarán, aunque mostró poca confianza en que se acerquen posiciones.

Si finalmente no se logran consensuar los cambios en la normativa, Sturgeon señaló que es "muy probable" que el Parlamento escocés no dé su consentimiento para aprobar el proyecto de ley de retirada de la UE.

"Los gobiernos de Escocia y Gales recomendaremos a nuestros parlamentos votar en contra de la aprobación de la ley de devolución e introduciremos nuestra propia legislación en las competencias devueltas para dar continuidad a las leyes europeas tras el 'brexit'"(salida del Reino Unido de la UE), declaró.

La ministra principal reconoció que en algunos casos necesitaría haber un marco legislativo común, pero insistió en que debería ser en aspectos acordados entre el Gobierno del Reino Unido y las administraciones descentralizadas, y no una imposición de Londres.

La ley de ruptura, que pondrá fin a la preeminencia de la normativa de la UE en el Reino Unido una vez se ejecute el "brexit", ya ha superado su primer trámite en la Cámara de los Comunes y ahora está siendo tramitada por la Cámara de los Lores.

Aunque el Gobierno de May no necesita modificar la ley para lograr luz verde del Parlamento, el hecho de que se aprobase sin consenso de dos de las tres cámaras regionales sería visto como un menosprecio a la autoridad de las regiones autónomas.