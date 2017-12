Eslovenia informa de que tres barcos croatas violaron su frontera

Las autoridades eslovenas informaron de que tres barcos croatas de pescadores han traspasado hoy la frontera establecida por arbitraje internacional y que Zagreb no reconoce en la Bahía de Piran, en el mar Adriático, aunque sin producirse mayores incidentes.

Tal y como lo había anunciado previamente, Eslovenia comenzó este sábado a aplicar el dictamen de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya sobre el litigio fronterizo entre los dos países vecinos, mientras que el Gobierno croata rechaza el fallo.

Éste concede a Eslovenia tres cuartas partes de la citada bahía, mientras que Croacia insiste en que la frontera la atraviesa por la mitad y divide así sus aguas territoriales en superficies iguales.

El secretario de Estado del Ministerio del Interior esloveno, Bostjan Sefic, informó de que la policía de su país reaccionó de forma inmediata esta mañana al ver tres barcos croatas en aguas que Eslovenia considera suyas, indicó la agencia eslovena STA.

La policía eslovena advirtió a los pescadores croatas "de que se encuentran en aguas eslovenas, de que han traspasado ilegalmente la frontera estatal y de que la policía aplicará las correspondientes medidas legales", declaró Sefic en el puerto de Koper.

Aseguró que los órganos estatales tienen "bajo control" la situación en las aguas territoriales eslovenas y que penarán con multas a los violadores de la delimitación.

También las autoridades croatas informaron del incidente, aunque su versión de los hechos difiere de la eslovena.

Según explicó a la agencia croata Hina el jefe de la policía local, Loris Kozlevac, el barco esloveno que se acercó a los pescadores croatas cuando éstos iban a recoger unas redes se retiró en cuanto fue advertido de que se hallaba en aguas croatas.

"Cuando los barcos croatas llegaron al lugar donde estaban colocadas las redes, llegó inmediatamente un barco de la policía eslovena, o sea de la inspección de pesca, pero después de nuestra advertencia de que se hallaban en aguas territoriales croatas, abandonó su posición", declaró Kozlevac.

El policía aseguró que luego todos abandonaron el lugar y volvieron a sus puertos.

Uno de los pescadores croatas, Ecio Kocijancic, declaró a la televisión regional N1 que no teme las multas que anuncian las autoridades eslovenas.

"También antes recibíamos multas similares. Hace cuatro años me llegó por correo una multa de mil euros, pero nunca la pagué. No pude ir por eso a Eslovenia durante un año, hasta que me borraron de sus listas", explicó.

Croacia abandonó en 2015 unilateralmente el proceso de arbitraje internacional al denunciar irregularidades que en su opinión influirían sobre un dictamen en favor de Eslovenia, y no reconoce el fallo, a pesar de que la Unión Europea ha instado a ambos países a respetar la decisión de la corte internacional.