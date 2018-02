Espadaler (Units) pide un candidato alternativo a Puigdemont para "finiquitar" el 155

El diputado en el Parlament del grupo PSC-Units Ramon Espadaler ha pedido este martes al independentismo que proponga a la Presidencia de la Generalitat un candidato alternativo a Carles Puigdemont para que se pueda formar Govern y acabar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"La manera de finiquitar el 155 y caminar hacia la normalidad, que será un camino largo y difícil, es la creación de un Govern", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en la que ha instado de nuevo al presidente del Parlament, Roger Torrent, a iniciar otra ronda de contactos con los grupos para proponer a otro diputado a la Generalitat.

Si se produce esa nueva ronda, ha explicado que su grupo no propondrá candidato porque cree que corresponde a la mayoría independentista presentar uno "que pueda ejercer con normalidad".

"Se han puesto nombres sobre la mesa que lo permiten y que han ido circulando", como el de la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, aunque ha rehusado sugerir ninguna alternativa al soberanismo.

Mantener la candidatura de Puigdemont y proponer una Presidencia desde Bélgica es, para Espadaler, "un elemento de desprecio" hacia la institución y hacia el Govern que tenga que trabajar desde Catalunya.

Asimismo, ha rechazado que su grupo pueda apoyar una hipotética investidura del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, con el fin de activar los plazos para unas nuevas elecciones, y ha criticado que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, "no ha dado ningún paso ni ha hecho ningún tipo de propuesta, al menos formalmente", para intentarlo.

DIÁLOGO Y RESPETO A LA LEY

Espadaler ha considerado legítimas las reivindicaciones independentistas pero les ha instado a vehicularlas dentro de la legalidad, y ha explicado que él también se ha sentido "agredido" por algunas decisiones del Gobierno sobre Catalunya pero que no por ello apuesta por romper con el resto de España.

Por ello ha defendido el acuerdo de Units per Avançar con el PSC y no con otras formaciones: "No cogeremos nunca la postura hostil del PP y de Cs atacando la lengua" catalana, que cree fundamental para la cohesión social.

"Cs a veces está situado más a la derecha que el PP, y la voz de la Faes se expresa más nítidamente a través de Cs", ha afirmado quien fue conseller de Interior entre 2012 y 2015.

También ha reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy que no dé muestras de querer dialogar con el independentismo para buscar una salida a la situación política: "No tenemos la sensación de que haya nadie, y lo decimos con amargura".