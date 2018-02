Espadaler afirma que una presidencia de Puigdemont "no es operativa"

El diputado de Units per Avançar, Ramon Espadaler, integrado en el grupo del PSC en el Parlament, ha afirmado hoy que una presidencia ostentada por el candidato de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, "no es vigente ni operativa".

Aun así, ha reconocido que son los grupos independentistas los que tienen la legitimidad para proponer un candidato a presidir la Generalitat porque tienen mayoría parlamentaria, y les ha pedido "que muevan ficha".

En declaraciones a TV3, Espadaler ha enfatizado la importancia de "respetar" a la presidencia de la Generalitat "como institución": "Hacer que sea operativa y no teledirigida es respetar la institución", ha apuntado.

"Cuando se habla de una presidencia fuera de Cataluña me pregunto si no es un desprecio hacia el presidente de aquí", ha afirmado al ser preguntado por la posibilidad de que haya un presidente de la Generalitat en Bruselas.

"El camino que se salta la ley no lleva a ningún lado, hay que recuperar el camino de la política y respetar la ley", ha sostenido, y ha añadido que el primer paso debe ser la creación de un Govern que permita anular la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Espadaler se ha mostrado preocupado por "una cierta cesión de competencias de los partidos políticos" hacia entidades soberanistas como la ANC y Òmnium Cultural y hacia los llamados Comités de Defensa de la República (CDR): "La política se tiene que hacer en las instituciones", ha recalcado.

Ha lamentado que la líder de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, no haya dado un paso al frente a pesar de ser el partido que ha obtenido más representación tras las elecciones del 21D y ha descartado que el grupo parlamentario del PSC y Units per Avançar vote a favor de un candidato del PP a la investidura para desbloquear la situación.

Ayer, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, no descartó que el presidente del PPC, Xavier García Albiol, pudiera presentar su candidatura a president para que empiece a correr el tiempo para investir a un presidente.