España reitera apuesta por "diálogo urgente" en Venezuela, pero no indefinido

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha situado hoy la seguridad y la fiscalidad como dos de los desafíos principales en América Latina y ha mostrado su preocupación en concreto por Venezuela, donde ha vuelto a apostar por "un diálogo urgente e inclusivo" pero que en ningún caso puede ser indefinido.

Dastis ha hecho estas declaraciones en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para exponer las líneas generales de la relación con Latinoamérica.

Antes de su intervención, el presidente de la comisión, Gonzalo Robles, ha recordado a Carme Chacón, fallecida ayer a los 46 años, y ha enviado las condolencias de la cámara alta a su familia. "Es una noticia dramática, estamos consternados", ha dicho.

El jefe de la diplomacia española se ha referido a la prioridad que España otorga a Latinoamérica y el lugar central que ocupa en su política exterior.

Dastis ha mostrado su satisfacción por la buena evolución de muchos de los países de la región, pero ha dicho que otros "están salpicados de incertidumbre" y "en otros hay motivos de preocupación".

No obstante, ha dejado claro que la política española es "integradora e inclusiva" con todos los países.

Ha abogado por ese diálogo en Venezuela en el marco del respeto al Estado de derecho, la división de poderes, la liberación de los presos, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y el respeto al calendario electoral.

Tras afirmar que no sabe si México "va a erigirse en un nuevo impulsor de la mediación" en ese país, ha apuntado que "no hay alternativa al diálogo, pero el mismo no puede prolongarse indefinidamente. NO puede eternizarse".

"Tiene que haber resultados concretos en un plazo rápido", ha dicho, antes de insistir en ese apoyo al diálogo "independientemente de las personas que lo lleven adelante".

En Cuba, ha destacado el titular de Exteriores, el Gobierno quiere colaborar en el proceso de reformas emprendido en la isla y mantener un diálogo "franco y respetuoso".

Con respecto a Colombia, ha tenido un recuerdo para las víctimas de la avalancha de Mocoa y ha vuelto a expresar el apoyo de España al proceso de paz en el país.

En México, ha reiterado el apoyo de España al país ante la política de la nueva administración estadounidense de Donald Trump.

Dastis ha hecho un repaso por la situación de la región latinoamericana y por la transformación económica y social que ha vivido en las últimas décadas, junto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, siendo este aún un reto importante.

El ministro ha considerado que existen razones "para ser optimista" en cuanto al futuro de la región, y ha apostado por dotar de mayor dinamismo a las relaciones económicas y comerciales.

Se ha referido así a Mercosur y ha apuntado que "avanza satisfactoriamente". "Nunca se ha estado tan cerca de concluir el acuerdo comercial", ha apostillado.

Ha expresado además el apoyo de España a la Alianza del Pacífico y se ha detenido especialmente en la cooperación al desarrollo de España con América Latina.

"España seguirá dedicando atención preferente a la región. En 2015 de los 20 principales países receptores de la ayuda oficial al desarrollo española, 10 son de Iberoamérica", ha subrayado.

Dastis ha afirmado además que España seguirá siendo uno de los principales valedores de la relación estratégica entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Ha hablado en este sentido el ministro de la "iberoamericanización de la política exterior europea y la europeización de nuestra política iberoamericana".

"Seguiremos convenciendo a los socios europeos de que América Latina no sólo es importante para España, sino para toda la Unión Europea", ha agregado.

Por el PSOE, José Cepeda, ha situado igualmente América Latina en el centro de la agenda de la política exterior y ha considerado que España "ha brillado por su ausencia" en la región.

Se ha detenido en Venezuela para apostar por la necesidad del respeto a los derechos humanos, la consolidación de la democracia, el respeto a la división de poderes y "no se acose" a los principales líderes opositores.

"Para el PSOE es una prioridad que vuelvan a restablecerse la normalidad democrática en el país, se libere a los presos políticos, se reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional y se fije un calendario electoral", ha añadido el senador socialista.

Margarita Quetglas, de Podemos, ha pedido al Gobierno que no conviertan a España "en el chico de los recados de Trump" en América Latina, y ha considerado además que este país no ha ejercido el liderazgo regional que debía en el proceso de paz en Colombia.