Esperanza Aguirre: "Soy la única no implicada en un caso de corrupción"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que no tiene intención de querellarse contra el exconsejero marileño, Francisco Granados, que señaló que el PP madrileño había fraguado una campaña paralela para las elecciones del año 2011 con ayuda de fondos públicos. Una contabilidad B con la que los populares pagaron, según la declaración de Granados, gastos de "refuerzo" en la campaña de Aguirre entre los años 2007 y 2011.

Aguirre ha negado todas las acusaciones de Granados -que también situó a la actual presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la toma de decisiones del "viejo PP"- y ha asegurado que ella no tiene "nada de qué esconderse". "No tengo dinero para abogados para las mentiras del señor Granados", ha apuntado la expresidenta en una entrevista en la cadena COPE.

La exlíder del PP en la capital ha señalado que, estando en prisión preventiva, Granados no tenía ninguna manta de la que tirar ya que no existe una financiación irregular en el PP madrileño. "Ahora [Francisco Granados] ha cambiado de estrategia y yo eso no lo voy a criticar", ha asegurado Aguirre, que ha apuntado que "en el derecho español los imputados tienen derecho a mentir".

"Es verdad que yo no vigilé suficientemente", ha reconocido Aguirre, que ha recordado que precisamente dimitió por no haber vigilado lo suficiente a Granados y al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. La expresidenta ha señalado que pidió "cumplidas explicaciones" a ambos cuando escuchó los rumores sobres las actividades presuntamente ilícitas de Granados y González. "Es verdad que no vigilé lo suficiente", ha insistido Aguirre, que ha preguntado cuántos cargos públicos han dimitido por "no vigilar". "¿Quién en los últimos cuarenta años ha dimitido por no vigilar?".

"¿Cuándo mentía [Granados], cuando salió de la cárcel o ahora?", se ha preguntado Aguirre, que ha negado todas las acusaciones de Granados y que ha señalado que su declaración está basada en "mentiras" y que no está fundamentada en ningún tipo de prueba. "Creo que es totalmente mentira. Pero si la hubo [una campaña paralela] será el señor Granados que era el secretario general y el jefe de la campaña".

"Yo jamás vi una cuenta"

Aguirre ha insistido en que ella nunca vio ninguna cuenta del PP madrileño y que de la contabilidad se encargaban unas cuatro personas. "Yo no me ocupé de la financiación. Yo era presidenta de la Comunidad y me tenía que ocupar de poner la enseñanza bilingüe en la escuela pública, de hacer doce hospitales nuevos, de ampliar el metro, de hacer muhcas cosas. Y en el partido, para la financiación, había cuatro personas: el secretario general, que era el señor Granados; el gerente; el contable; y el tesorero. Yo jamás vi una cuenta".

"A mi me dieron unos número que podían ser una cuenta mía", ha contado Aguirre sobre el chivatazo que recibió sobre la supuesta cuenta en Suiza del exconsejero madrileño. Una cuenta que, según Aguirre, no ha quedado demostrado que fuera de Granados. "Yo no quiero entrar en estas cosas. Yo estoy aquí para decir que no me escondo, pero no para entrar en las cuestiones que se están juzgando", ha zanjado.

"Lo que intenta el señor Granados es disminuir su condena. Eso en España es posible, incluso mintiendo", ha apuntado la expresidenta, que ha asegurado que no tienen miedo de que la investiguen por las acusaciones del exconsejero. "A mi que me investiguen, si me llevan investigando 40 años".