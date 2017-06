Espinar defiende que en el código ético de Ahora Madrid no hay nada que vincule a Mayer y Mato para que dimitan

En una entrevista en RNE recogida por Europa, Espinar ha indicado que ambos delegados no están imputados por corrupción sino porque en el transcurso de una investigación sobre una posible corrupción en el Open, solicitaron un informe jurídico. "Lo que estaban haciendo era investigar la corrupción", ha apostillado el portavoz de Unidos Podemos en el Senado.

En este punto, Espinar ha explicado que en Unidos Podemos hay un código ético de obligado cumplimiento pero "Mayer y Sánchez Mato no son de Podemos". "Me siento representado por las políticas de Sánchez Mato pero es un militante de Izquierda Unida, no de Podemos", ha añadido el portavoz.

No obstante, Espinar ha querido dejar claro que "es secretario general de Podemos en la Comunidad". "Si entrara a hacer permanentemente valoraciones sobre Ahora Madrid estaría ejerciendo mal mi función", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que "puede tener su opinión sobre Ahora Madrid" pero "no es una persona que tiene que responder sobre las cuestiones que tienen que ver con Ahora Madrid".

"Ahora no se cumplen ninguno de los supuestos del código ético de Ahora Madrid en el caso de Mato y Mayer y por tanto son dos personas que han trabajado muy duro para investigar la corrupción del PP y hay que tenerlos respeto", ha aseverado el portavoz, para explicar a continuación que "no conoce el procedimiento, ni la adjudicación de los informes porque no está en el Ayuntamiento".

Al juicio de Espinar, "Mayer y Mato han dado la cara y han comparecido desde el primer día" por lo que "está seguro de que el equipo de Ahora Madrid contestará a todas las preguntas".

Los delegados municipales están citados a declarar por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid en calidad de querellados, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open.