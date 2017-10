Espinar rechaza aplicar el 155 de la Constitución, "una barbaridad que sólo echa gasolina al fuego"

Así lo ha afirmado en una entrevista en Telemadrid un día después de la celebración del referéndum en Cataluña y de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara que va a llevar los resultados al Parlament para que actúe.

"¿Cómo vamos a aplicar el artículo 155 de la Constitución? Eso no se le ocurre a nadie. Eso es una barbaridad, es cancelar la autonomía política de Cataluña, romper el Estado de las Autonomías y es una barbaridad que sólo echa gasolina al fuego", ha afirmado Espinar preguntado por la posición de Podemos cuando Puigdemont declare de manera unilateral la independencia.

El senador de Podemos ha considerado que "todas las medidas que está tomando Mariano Rajoy lo único que están haciendo es invitar a los catalanes a lanzarse al lado de la independencia" cuando "el problema es que Cataluña y España necesitan un abrazo, no un garrotazo que es lo que sistemáticamente propone Mariano Rajoy".

Espinar ha indicado que aplicar el 155 supone "suspender las instituciones de autogobierno que componen un elemento fundacional y fundamental del Estado".

El dirigente de Podemos ha considerado "evidente que Cataluña tiene que gozar en España de un estatus que no es el mismo que el de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla y León porque Cataluña es una Nación y eso hay que reconocerlo". "Hay que dialogarlo y sentarse a pactar y dialogar", ha defendido.

"No hay condiciones jurídicas en Cataluña para defender la independencia, por lo que si Puigdemont se tira a declarar la independencia estará dando un salto al vacío porque ni tiene condiciones jurídicas, ni tiene legitimidad democrática, ni reconocimiento internacional", ha dicho Espinar, que ha asegurado que son las "tres condiciones fundamentales" para poder declarar la independencia.

"Declarará una independencia que no reconocerá nadie", ha continuado Espinar, quien ha explicado que por parte de Podemos lo que van a hacer es "invitar al diálogo y a algo fundamental" que es que "el problema no lo tiene Cataluña", sino que "lo tiene España", un país que, a su juicio, "hay que refundar" y que tiene una crisis "social, económica y territorial".

"INVIABLE" DECLARAR LA INDEPENDENCIA

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid ha insistido en que "declarar la independencia de Cataluña hoy es completamente inviable", ya que "tiene que haber un referéndum con garantías jurídicas".

"No sé lo que está haciendo Mariano Rajoy que no se está sentando con Carles Puigdemont. No sé lo que está haciendo el Gobierno de España que no está tratando de resolver el problema que tiene toda España", ha señalado Espinar, quien ha dicho que "hace falta menos bravuconadas, quizá menos testosterona, algo más de diálogo, bajar el tono y entender que estamos atravesando una situación que es la más grave que ha atravesado este país en los últimos 40 años", ha destacado.

A juicio de Espinar, es "impepinable" llegar a un referéndum pactado, pero ha apuntado que "la clave" está en qué España se ofrece a Cataluña para que no se quiera ir.

RAJOY, "UN PELIGRO PÚBLICO"

El senador de la formación morada ha indicado que "Mariano Rajoy es un peligro público porque fabrica independentistas a un ritmo mucho más alto que Puigdemont o Junqueras".

Espinar ha considerado que ayer "el Gobierno de España, Mariano Rajoy, hizo más por la independencia de Cataluña que los independentistas". A su juicio, "ayer Mariano Rajoy ordenando violencia policial contra personas que legítimamente se estaban movilizando y querían votar lo que hizo fue conseguir abrir una brecha entre Cataluña y el gobierno de España que es insalvable".

En este punto, ha precisado que "lo que no es insalvable es la brecha entre Cataluña y España", pero Mariano Rajoy está inhabilitado para encabezar el diálogo y resolver la cuestión territorial".

Espinar ha sostenido que "lo que ayer se celebró fue una movilización legítima pero que no tiene valor jurídico" y, por lo tanto, lo que "ayer Cataluña ganó fue el derecho a tener un referéndum vinculante con seguridad jurídica".

Posteriormente, ha continuado, hay que establecer qué modelo de país se va a ofrecer a Cataluña para que se quiera quedar en España. En su opinión, "lo que ayer hizo Rajoy invita a la independencia a los catalanes", y ha apuntado que "muchos catalanes no quieren formar parte de una España que les golpea y eso es razonable y lo entiende cualquier, cualquiera".

Además del diálogo que, a su juicio, deben entablar el Gobierno central y el catalán, el resto de fuerzas políticas están "emplazadas a construir una España que Cataluña no perciba como un Estado que le golpea sino como un país de países que le abrace y que le acoge".

"No estamos de acuerdo políticamente con la independencia de Cataluña, queremos que se quede en España, en una España entendida como nación de naciones, país de países", ha señalado.

Por último, ha criticado que ayer Mariano Rajoy "se saltó a la torera los derechos democráticos, los derechos civiles y los derechos sociales y libertades de catalanes". "Mariano Rajoy no es constitucionalista. Es un señor inhabilitado para ser presidente porque ayer se saltó la Constitución a la torera", ha remarcado.

"No estamos de acuerdo con la independencia de Cataluña pero ayer lo que ayer hizo Mariano Rajoy fue decretar un estado de excepción en Cataluña tratando de impedir que haya independentistas en Cataluña", ha afirmado Espinar, quien ha defendido que "la Constitución se asume entera o no se asume".

En este punto, ha sostenido que "ser españolista no significa ser constitucionalista porque la Constitución ayer fue gravemente mancillada por Mariano Rajoy que mandó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a golpear a la población que se estaba manifestando pacíficamente y quería votar".