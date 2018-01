Esteban insiste en que el PNV no se ha reunido "ni una sola vez" con el Gobierno para tratar los PGE

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que "la responsabilidad, la función y el trabajo" del PNV "siempre ha sido tener canales abiertos, pero con todos, no solo con el Gobierno español, sino con todos los grupos políticos".

En este sentido, ha indicado que "hay relación" con el Ejecutivo del PP, pero que eso "no significa que estemos negociando o que haya algo", y ha repetido que "no hay nada de nada".

En este sentido, ha destacado que, en el momento actual, el Gobierno central "no tiene acordado los presupuestos ni siquiera con Ciudadanos", ya que, "a día de hoy, no tiene nada cerrado".

"Nosotros nunca nos hemos reunido para debatir los presupuestos, ni una sola vez. Las cosas están así. Si habrá (negociación) o no, no lo sé, pero, si no se endereza la situación en Cataluña, por lo menos mientras no se retire el 155, nosotros no nos vemos en una negociación así", ha reiterado.

Asimismo, el dirigente jeltzale ha considerado que la mayoría que se podría crear para aprobar el proyecto de presupuestos del Gobierno "sería muy justa y coyuntural", y que el Ejecutivo debería "ganarse otras voluntades".