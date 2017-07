Ex ministro Moratinos denuncia el "olvido" del conflicto israelo-palestino y se dice dispuesto a ayudar

El exministro socialista de Exteriores y ex enviado de la UE para Oriente Próximo Miguel Ángel Moratinos ha avisado este lunes de que "el cáncer que vive Oriente Próximo" y el conflicto israelo-palestino es "el olvido y la falta de esperanza, que la gente ya no cree que pueda haber una paz definitiva y eso es lo peor".

Así lo ha afirmado ante los periodistas antes de participar en un curso sobre el conflicto en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Preguntado si él estaría dispuesto a ayudar, ha respondido que él siempre estará dispuesto a aportar un "granito de arena" para ayudar a la paz.

El que fuera jefe de la diplomacia española con José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "atónito y muy preocupado" por la continuidad de un conflicto "que casi va cumplir un centenario" desde la Declaración Balfour con la que Reino Unido apoyó la creación de un Estado judío en Palestina.

En su opinión, "es urgente que la comunidad internacional se movilice y encuentre una solución definitiva" y, sin embargo, el G20 que se reunirá el viernes en Hamburgo (Alemania) va a hablar "de Oriente Próximo y de inestabilidad en la región y sin embargo se va a olvidar de este conflicto que es la razón que inicia toda esta inestabilidad, la situación insostenible de falta de paz reconciliación entre israelíes y palestinos".

Así, ha pedido a la ONU y a la comunidad internacional que se pongan de inmediato a buscar medios e instrumentos para que sea posible sentar a las dos partes y buscar una solución "que pueda dar un mínimo de dignidad al pueblo palestino, que pueda aspirar definitivamente a ese Estado palestino que la comunidad internacional les rechaza, cuando es un derecho y tienen todas las legitimidades para poder reclamarlo y exigirlo".

LA POSICIÓN DE ESPAÑA ES DE COMPROMISO

El exministro ha dejado claro que el Gobierno español está manteniendo su política "tradicional" que es "bastante comprometida y en favor del reconocimiento del Estado palestino", y que lo que hay que hacer es movilizar a la UE, cosa que espera que pueda suceder después de las elecciones alemanas, con el "nuevo tándem francoalemán que empieza a resurgir con mucha fuerza".

Moratinos espera que a partir de entonces la UE afronte "con valentía y con coraje las grandes asignaturas pendientes" porque el club europeo "tiene que resurgir en política internacional" porque ahora mismo "está ausente, no participa, no se la ve, no se la invita" y no tiene el "músculo diplomático necesario". Cuando vuelva a tener nuevo impulso, está convencido de que "el expediente israelo-palestino seguirá en primer lugar".

Según ha dicho, el curso en el que ha participado este lunes en El Escorial "Palestina, medio siglo de ocupación, una aproximación legal, política y humana" pretende precisamente mantener la memoria del conflicto y movilizar a la sociedad.