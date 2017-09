Ex número 2 de Policía:"No tengo nada que ver con el 'pendrive' de los Pujol"

El ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino, ha negado hoy que tenga "nada que ver" con el lápiz de memoria aportado en su momento a la causa de los Pujol y que fue rechazado como prueba por su presunto origen ilícito, y ha mantenido que es una estrategia de la familia catalana para anular la causa.

Pino ha declarado como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, encargado de investigar el origen del lápiz USB que fue aportado por la Policía al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en relación con el caso Pujol, y quien lo anuló como prueba por su posible origen ilícito.

La información contenida en el dispositivo sirvió de base para elaborar un informe que la UDEF entregó al juez De la Mata el 1 de abril de 2016 atribuyendo actuaciones delictivas a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía está imputado por los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio y ha declarado hoy a petición del letrado de Jordi Pujol Ferrusola, que está personado como acusación particular.

"No tengo nada que ver, nada de nada. Donde no hay no hay", ha dicho Pino a los periodistas tras la comparecencia, añadiendo irónicamente que "como dijo el torero, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible".

Antes de abandonar los juzgados también ha apuntado que lo que pretende la familia Pujol con esta investigación sobre el "pendrive" es "anular la causa".

Fuentes jurídicas han precisado que durante la declaración, que ha durado una hora, Pino ha contestado a las preguntas del juez y del fiscal, que se han centrado principalmente en la custodia del dispositivo, y se ha remitido a su declaración ante De la Mata el pasado febrero para reiterar que ni él ni nadie de su equipo más directo lo manipularon.

El letrado del ex número dos de la Policía ha precisado que su defendido "ha contestado ampliamente a todas las preguntas del juez" y también de la Fiscalía y de su defensa, en el transcurso de un "amplio interrogatorio" en el que "se ha ratificado en lo que con toda justicia defiende", reafirmándose en la declaración que hizo en la Audiencia Nacional.

En aquella declaración como testigo, el pasado 16 de febrero, sostuvo que él no vio el contenido del "pendrive" con información de los Pujol porque cuando se lo dio el comisario Marcelino Martín-Blas estaba encriptado y no lo pudo abrir.

Añadió que se lo devolvió a Martín-Blas, tras lo que este último envió una copia a la Fiscalía Anticorrupción y a la UDEF, y precisó que le llegó la información de que lo que contenía el "pendrive" provenía del entorno de la agencia de detectives Método 3.

El juez que investiga el origen del "pendrive" mantiene citado para el próximo martes, día 19, a un subordinado de Pino, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, quien reside en México y se prevé que declare por videoconferencia.