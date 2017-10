Exalto cargo de la Feria Valencia subraya que los regalos estaban presupuestados

La ex directora general de Feria Valencia entre 2000-2006 y exconsellera de Turismo e Industria con el PP, Belén Juste, ha asegurado este jueves que todos los regalos que se hicieron desde la institución estaban "contemplados en los presupuestos" y "nunca han sido recursos públicos". "Eran de recursos propios de la gestión de la feria y estaban presupuestados", ha remarcado.

"Ni un euro de los valencianos", ha subrayado. "Ningún obsequio con dinero público y todos los regalos tenían un carácter finalista. No había forma de que los recursos públicos se juntaran con los privados", ha insistido, al ser preguntada por el gasto de la institución en un regalo de bodas por valor de 800 euros para el exdirector del IVF José Manuel Uncio y otro por 600 euros para un vicepresidente de un certamen.

En este sentido, ha indicado que las 50 cestas de Navidad que se enviaban se hacía en un contexto "distinto al que hay hoy" y las listas de las personas a las que se mandaban los presentes llegaban desde los comités de los certámenes. "Eso es lo que se hizo", ha manifestado, para remarcar que "nunca" hubiera presupuestado una partida para regalos ni para comidas "si no hubiéramos tenido los ingresos".

"El 80 por ciento de los regalos que hicimos era porque las ferias entendían que teníamos que hacerlo. No hemos ocultado nada porque esos regalos tenían nombre y apellidos", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que esto era una práctica "habitual antes y durante" su etapa y que acabó con la crisis.

Insistida por los gastos llevados a cabo con su tarjeta de representación por valor de 3.410 euros en Carolina Herrera o de 890 euros en Louis Vuitton, ha defendido que el dinero era de una entidad "privada" y "nunca fue con dinero público" y todo estaba "aprobado" por el departamento de comercial y el financiero que también controlaba los gastos de los viajes que se realizaban por cuestiones de promoción y a los que se acudían "sabiendo a lo que íbamos", ha incidido.

Así lo ha indicado Juste en una comparecencia en la Comisión de las Corts que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana, donde ha puntualizado que entró en la entidad porque le llamó el presidente de la institución en el 1999 y vino desde Madrid a València con el objetivo de poner en marcha el proyecto de ampliación y modernización de la Feria que "ya estaba decidido".

Por otro lado, Juste ha justificado la ampliación por la necesidad de ampliar metros para incrementar negocio y expositores y, en este punto, ha indicado que si la Feria se quedaba como estaba en el 2000, "hoy no existirá esa institución". "Se hizo para no perder la institución", ha puntualizado.

Así, ha explicado que las obras se fueron haciendo por fases a lo largo de varios años por lo que era "difícil" prever las necesidades o los posibles cambios de normativa, por lo que posibles incrementos de las obras "no se podían contemplar" en el proyecto inicial. "Es difícil planificar en el año 2000 una normativa de 2002. Era imposible preverlo por nadie y por eso son modificaciones y anexos y no sobrecostes", ha recalcado.

En su intervención, ha subrayado que todos los procesos se hicieron "con transparencia y concurrencia" y "cumpliendo los compromisos" y, en este punto, ha explicado que con las primeras obras de la ampliación se pidió un informe a un abogado para tener una opinión de un letrado "de reconocido prestigio".

Así, ha justificado la necesidad del proyecto de ampliación por una necesidad de metros cuadrados y aumento de negocio. "El mercado estaba cambiando y teníamos que ser competitivos. Había listas de esperas impresionantes", ha explicado.

"Tuvimos que acometer un pabellón nuevo para crecer 5.000 metros para más de 100 expositores. Fue una decisión que tuvo que ser rápida", ha puntualizado para enfatizar que fue un trabajo "muy complicado" porque se acometían obras a la vez que se celebraban certámenes pero con el resultado de crecimiento. "Ganamos muchísimos clientes y compradores", ha defendido.

Para la elaboración del plan, ha explicado que todo estuvo "muy consensuado" y que se hizo con la elaboración cumplirlo pero llegó una crisis que "no contemplábamos", ha manifestado para recalcar que el objetivo era mantener la proyección de los certámenes y ampliarlos para conseguir mayor negocio y expositores.

"TENÍAMOS PABELLONES POR LOS QUE PASÁBAMOS A GATAS"

En este sentido, ha indicado que había pabellones por los que había que pasar "a gatas" y había muchos sectores en la puerta de Feria "amenazando con que se iban a exponer a Madrid". "Esto nos hizo plantearnos que teníamos que trabajar en traer a todos los sectores productivos y posibles para llenarlo", ha remarcado para reiterar que si la feria se quedaba como estaba en 2000, "hoy no existiría esa institución".

La ex directora general de feria Valencia ha negado que el presidente de la institución durante su etapa, Alberto Catalá, hubiera gastado recursos en asuntos personales y, en este punto, ha comentado que ella no se llevó nada. "Yo no me llevé de mi despacho ni el listín de teléfonos. No me lleve nada", ha subrayado para zanjar: "La institución no es necesaria, es imprescindible y nos necesita a todos. Espero que vuelva a recuperar su esplendor, su generación de riqueza y toda la capacidad que ha tenido para esta ciudad y esta comunidad".