Exjefe UDEF afirma que solo un 15 % de investigados en Gürtel eran políticos

El comisario José Luis Olivera ha afirmado que los políticos implicados en el caso Gürtel cuando él dirigía la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) "no pasaban de un 15% de un número superior a 100" personas investigadas, y ha añadido que nunca se pinchó teléfono de político alguno.

En su declaración en el Congreso en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, Olivera, que fue uno de los fundadores de la UDEF y la dirigió de 2006 a 2012, ha aclarado que en los años que estuvo en este departamento investigando Gürtel (el caso estalló en 2009) el caso no giraba en torno a políticos y los que estaban implicados eran sobre todo "directores generales, subdirectores, técnicos, personal de confianza...".

Ha contestado así a una pregunta del diputado del PNV Mikel Legarda, que le ha inquirido sobre si cree que existía una "corrupción generalizada" en el Partido Popular.

En cuanto al destino de los fondos de las comisiones que se pagaron presuntamente a este partido, ha afirmado que lo desconoce. "Yo no estaba ahí donde metía el PP el dinero (...). Yo no registré el PP, ni fui a ver la contabilidad del PP", ha dicho, para añadir que "no se aplicó ninguna medida de limitación de derechos a ningún político, ni intervenciones telefónicas, ni entradas y registros".

El diputado le ha preguntado también por la cifra global de los donativos hechos al PP a cambio de favores, a los que el comisario ha calificado como "comisiones que se articulaban de muy distinta manera".

Olivera ha dicho que no puede cuantificarlo pero ha aportado datos del dinero intervenido: 21 millones en Suiza de una persona que "está actualmente en prisión" pero que no ha concretado, 4,3 millones en Mónaco y otros 27 millones de "liquidaciones complementarias" de empresarios.