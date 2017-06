Exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas y otros tres diputados dejan el partido y pasan al grupo de no adscritos

Los motivos de la marcha del partido liderado por Albert Rivera son, según ha destacado García, el apoyo de Cs al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, que a juicio de estos diputados autonómicos son "nocivos" para la Comunidad Valenciana.

Así lo han anunciado los cuatro parlamentarios en una rueda de prensa en el Parlamento regional convocada por el propio Marí, en la que han señalado que el partido "no se exige trabajo, se exige en sobremanera lealtad".

"Es más útil llegar a diputado si no complicas la vida, si demuestras no tener criterio propio y muestras lealtad", ha lamentado García, quien ha asegurado que en la Comunidad Valenciana, Cs "está en manos de gente que abandonó de manera no demasiado honrosa" el PP y "quieren venir a colonizar Cs".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)