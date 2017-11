Expresidente del Canal dice que las compras americanas "olían raro" y por eso "no pasaban" por consejo de administración

Adrián Martín "cumplía órdenes" sobre Iberoamérica y Richmond era quien mandaba, dice

Asegura que no tiene "ni zorra idea" de dichas compras porque en estos consejos "no pintaban nada" en lo importante e incluso a veces "se cambiaban" las actas

El expresidente del Canal de Isabel II y exconsejero del Canal desde 2001 hasta 2015 Agapito Ramos Cuenca ha asegurado este viernes en la Asamblea de Madrid que las compras de empresas americanas por parte de la empresa pública de aguas "olían raro" y por eso "no pasaban" por su Consejo de Administración.

En la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, Ramos ha indicado que era de los pocos que no era del Partido Popular en dicho Consejo (fue anteriormente consejero de Presidencia en el Gobierno de Joaquín Leguina), pero al PP "le interesaba" que estuviera allí y a él también porque le preocupaba el Canal. También le han recordado que estuvo en el comité de auditoría del Canal en los últimos años, pero ha asegurado que "le metieron para rellenar".

"Era el único rara avis allí. Pero yo ya no pertenezco al PSOE desde que dejé la política activa. Aunque sigo siendo de izquierdas, pero no de Podemos, por supuesto", le ha dicho al portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, al que también ha reconocido que en el consejo de administración del Canal "no pintaba nada" y que le permitían seguir allí para dar "una falsa especie de garantía".

El compareciente cree que las decisiones importantes de la empresa pública ya cocinadas antes de pasar por el consejo de administración. "Supongo que tendrían otro tipo de conversaciones antes", ha dicho. No obstante, ha asegurado que "nunca pasó" por ese consejo las compras de Latinoamérica; y que sólo en el balance de cuentas al final de año se enteraba de que "habían comprado no sé cuántas empresas".

Preguntado por el diputado de Ciudadanos Roberto Núñez sobre lo que hacían entonces en dichos consejos de administración, Agapito Ramos le ha pedido que le invite a una cena para darle opinión sobre estos temas. "¿Pero a usted qué le importa de lo que hablábamos allí?. En los consejos de administración hablábamos de los que nos daba la gana. Entérese usted de lo que se hace en un consejo de administración", le ha espetado.

Y es que el interviniente ha apuntado que el consejo de administración del Canal "no pinta nada" sobre las decisiones importantes. "Es una cosa que nombra el que manda y tiene la mayoría para hacer lo que quiere. Yo miraba las actas del consejo dos días antes. Allí se hablaba cosas de aquí, pero no de fuera de España, que no había control", ha admitido.

"El consejo estaba para aprobar hechos realizados, no para analizar lo que se iban a realizar. Jamás pasó por allí algo para discutir si nos quedábamos con tal o cual empresa. Lo que pasaban eran hechos ya realizados. Para analizar previamente, nunca. Las cosas importantes se deciden en otros sitios, no por el consejo de Administración. Meten a cualquiera para que no se entere de nada.

En este mismo sentido, el expresidente del Canal ha indicado también que "no tiene ni zorra idea" de las operaciones iberoamericanas y "ni zorra idea" de lo que es el caso Lezo, aunque está "encantado" de lo que está pasando con la investigación sobre las supuestos irregularidades en la empresa pública y el posible desvío de dinero hacia encausados en dicha trama de corrupción.

Ramos Cuenca ha indicado también que ni el consejero de Inassa ni los responsables de alguna filial americana pasaban por el consejo de administración del Canal. "Lo que a mí me ha llamado la atención es que nunca conoció jamás ningún dirigente de Canal Extensia ni de ninguna empresa ni nada", ha apuntado.

Por otra parte, ha revelado que las actas del Canal --algunas referidas a Lezo no han sido facilitadas a la oposición a la espera del pronunciamiento del juez del caso-- a veces "se cambiaban" respecto a lo que allí se decía. "Las actas a veces se parecen y a veces se parecen menos. A veces hay un acta y luego te la cambian", ha apostillado.

Respeto a la compra de Emissao, el epicentro de la investigación del caso Lezo, el compareciente ha reconocido que "era una cosa muy rara y que le olía mal" y se preguntó "cómo podía valer tanto dinero" esa empresa brasileña. "Por eso la compra no pasaba por allí porque eran una cosa bastante grave", ha añadido.

De hecho, ha indicado que el consejero José Manuel Serra Peris, imputado en el caso, se "mosqueó" por la compra de Emissao a finales de 2013 a través, entre otras, a través de una empresa uruguaya. Y ha aseverado que la decisión final la tomó la director financiera, que era "quien mandaba". "Richmond formaba parte de un tinglado alrededor de Ignacio González porque su marido es director de Indra", ha apostillado.

Aunque Ramos Cuenca ha indicado que en el último año "ya estaba muy quemado" precisamente por los asuntos de Emissao, ha señalado que no denunció esa operación porque "no tenía pruebas de nada". Por último, ha elogiado el trabajo del exgerente del Canal, Adrián Martín, pero ha concluido que en el caso de las empresas iberoamericanas "recibía órdenes".